Moda + 2 poradnik kupującegomoda damska Sylwia Ścibak 22 min. temu Moda na satynę. Połysk idealny na zimę Satynowe ubrania to hit w tym sezonie. Sprawdzą się nie tylko podczas karnawałowych przyjęć, ale też na co dzień. Jak nosić tą połyskującą tkaninę? Sprawdź nasze wskazówki. Satynowy połysk sprawdzi się także na co dzień (pexels.com, Fot: mentatdgt) Satyna – synonim luksusu i elegancji Satyna to typ tkaniny, która ma splot atłasowy. Może być wykonana z różnych materiałów, a często stosuje się bawełnę, także jedwab albo wiskozę. Splot atłasowy sprawia, że ubranie jest po jednej stronie gładkie i lekko błyszczące, a po drugiej – matowe. Z tego względu więc kojarzy się z czymś luksusowym i wieczorowym. Bardzo popularne są satynowe pościele, bardzo miękkie w dotyku, które stanowią także świetną ozdobę sypialni. Satyna jest dość stara, ponieważ była popularna już w średniowieczu. Nosiłyśmy ją 30, 20 a także 10 lat temu, zwłaszcza na wieczorowych, weselnych sukienkach w zestawieniu z popularnym krótkim bolerkiem. Dziś jednak projektanci "ogrywają" tę tkaninę nieco inaczej. Współczesna satyna jest bardziej romantyczna, kobieca i kojarzyć się może z eleganckim stylem vintage. Jak nosić satynę? Satyna to idealny materiał na wieczór. Świetnie sprawdzi się podczas karnawałowych zabaw i przyjęć ślubnych. Satynę znajdziemy na sukienkach w stylu retro, mających długość midi, żaboty i bufiaste rękawy, a także na tzw. slip dress, czyli "lejących się" sukienkach na ramiączkach, które były niesamowicie popularne w latach 90. Popularne są również satynowe topy z koronką przy biuście, szerokie spódnice oraz bluzki z długimi rękawami. Komponując stylizację z satynowymi ubraniami, pamiętajmy o tym, aby zachować harmonię. Połysk warto stonować matowymi dodatkami, np. skórzanymi, czarnymi szpilkami, rajstopami oraz marynarką bez ozdób. Satynę możemy nosić także na co dzień, a nawet do pracy. Zaleca się jednak, by w stylizacjach do biura stawiać na jeden satynowy element, np. bluzkę z długim rękawem oraz stójką, najlepiej w ciemniejszym kolorze, który nie rzuca się w oczy. Jeśli stawiamy na połyskujący materiał, unikajmy odsłaniających ciało krojów, które mogłyby być wyzywające. Oczywiście reszta stylizacji powinna być stonowana.