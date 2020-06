Moda plażowa: te zestawy będą królowały w wakacje

Zanim się obejrzeliśmy przyszło lato, a wraz z nim zielone światło do tworzenia lekkich i zwiewnych stylizacji. Dlatego teraz, po homewear przyszedł czas na beachwear! Czym jest? To określenie używane do opisania stroju dedykowanego tylko na plażę, a ten nie ma praktycznie granic. Jego największym atutem jest bowiem swoboda. Zobacz 5 najlepszych stylizacji na plażę w nadchodzącym sezonie!

W kolorze morza

Zestaw idealny – i na plażę i do zalanego słońcem miasta – czyli klasyczna maxi. W tym sezonie postaw na tę w kolorze morza, czyli niebieską, z hiszpańskim dekoltem i modnymi detalami, jak falbany i wiązania. Całości letniego look’u dopełnią wiklinowy koszyk i sandały utrzymane w podobnej kolorystyce. Subtelna biżuteria i czesane wiatrem włosy sprawią, że będziesz promienista i kobieca!

Roślinne printy

Egzotyczne liście, kwiaty, motyw trawy czy liści drzew – roślinne printy latem przeżywają co roku swój renesans. A w przypadku beachwear’u – pozwalają na mixowanie ze sobą różnych motywów. Dlatego naszym typem jest połączenie krótkich spodenek w liście wraz z ażurowym topem w drobne kwiaty. Jeśli chcesz uzyskać wyrazistszy efekt – postaw na koszulę w egzotyczne, kolorowe kwiaty oraz spodenki z haftem. Dodaj do tego klapki oraz ulubiony koszyk. Tutaj praktycznie nie ma ograniczeń, a te wzory pasują i do porannych jak i do wieczornych stylizacji!

Subtelna elegancja

Wśród plażowiczów są też tacy, którzy stawiają na elegancję. A ta musi iść w parze z wygodą. Jak zatem osiągnąć kompromis? Z pomocą przychodzi nam sukienka maxi wykonana ze zwiewnej tkaniny, która posiada wiele rozcięć i dekolty – na plecach jak i z przodu. Jest wygodna do noszenia – jej ubranie oraz zdjęcie zajmuje sekundę! Idealnie pasuje także do stroju kąpielowego. A jeśli będzie miała głęboki kolor np. szmaragdowy – to w takim zestawieniu będzie gwarantem elegancji. Koniecznie dodaj do niej słomkowe klapki z migdałowym noskiem oraz kapelusz – najefektowniejszy w wersji xxl.

Letni luz

Są takie połączenia, które zawsze się sprawdzają i nie wychodzą z mody. Do jednych z nich należy zestaw: koszula, kapelusz i bikini. To swoista esencja plażowego stylu. Na co dzień uchodząca na formalną koszula tutaj wyzbywa się swoich biurowych cech i nonszalancko towarzyszy ulubionemu kostiumowi, bez względu na to czy jest ono jedno czy dwuczęściowe. Jeśli dołożymy do tego typowo letnie elementy: kapelusz, okulary i klapki – na pewno poczujemy pełnię lata!

Kobiece zestawienie

Mamy również coś dla tych, którzy cenią miejski szyk na plaży. A dokładnie chodzi o połączenie kulotów z topem. Ten model spodni charakteryzuje się szerokimi nogawkami i wysokim stanem, jednak długością sięgającą do połowy łydki. Najchętniej wybierają go osoby wysokie, gdyż potrafi skrócić sylwetkę. W przypadku wakacyjnego look’u wystarczy do nich dodać górę od kostiumu lub lubiony, krótki top.

