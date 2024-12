Moda z lat 80. powraca. Oto trendy, na które postawimy tej zimy

Powroty trendów z ubiegłych lat nie są nowością w świecie mody. Projektanci bardzo często inspirują się w tworzeniu najnowszych kolekcji tym, co w modzie już było i jest nam dobrze znane. Nie inaczej będzie i tym razem. W sezonie zimowym 2024/2025 towarzyszyć nam będą bowiem trendy z lat 80. Odrobinę szalone i zwracające uwagę, uzupełnią "nudne" w teorii stylizacje zimowe. Są tym, czego teraz potrzebujemy.

Yuppie, czyli skrót od "young urban professional" lub "young upwardly-mobile professional" to termin, który pojawił się już na początku lat 80. Choć najpierw tylko opisywał młodych i zdolnych profesjonalistów z wielkich miast, szybko wkroczył do świata mody. Widzieliśmy go nie tylko na ulicach, ale i na wybiegach oraz w filmach.