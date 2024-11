Moda nie zna wieku. Jesienno-zimowe trendy 2024 w wersji kobiet 45+

Ok, rozumiem

- Tegoroczne trendy na jesień i zimę to ukłon w stronę klasyki i ubrań, które są w naszych szafach od lat. W tym sezonie odświeżamy ich formę i stawiamy na niebanalne połączenia elementów. Każdy z nich jest ponadczasowy, ale wprowadzając je do szafy, zawsze musimy zastanowić się, czy wpisuje się w nasz styl i życiowe role - mówi w rozmowie z WP Kobieta Kasia Granda, stylistka.

Z tego też względu, niezależnie od wieku radzi, aby każdy trend, a już w szczególności te określane "mocniejszymi", jakim jest w tym sezonie m.in. panterka, dodawać stopniowo. Zacząć od dodatku lub jednego elementu, który na sobie wypróbujemy.

Bordowy płaszcz u Małgorzaty Kożuchowskiej

Małgorzata Kożuchowska jest jedną z najlepiej ubranych aktorek w Polsce. Zaprezentowany przez nią w mediach społecznościowych bordowy, skórzany płaszcz jest rzeczą, którą świetnie sprawdzi się w stylizacjach pań 45+.

Bordowy płaszcz nie musi być jednak koniecznie uszyty z akurat tego materiału. Jeżeli nie czujemy się pewnie ze skórą lub ekoskórą, wybierzmy wełniany, który będzie idealny na zimę.

- Tak, jak Małgorzata Kożuchowska, możemy postawić na total look, czyli całą stylizację utrzymaną w dwóch lub trzech odcieniach tego samego koloru - radzi Kasia Granda, odnosząc się do połączenia, jakie zastosowała aktorka.

Trzyczęściowy garnitur u Danuty Stenki

Trzyczęściowe garnitury królowały na pokazach jesień/zima 2024-2025. Nic więc dziwnego, że już we wrześniu mogliśmy zobaczyć w jednym z nich Danutę Stenkę. Aktorka postawiła na mocny, kanarkowy odcień żółci, co nie jest koniecznością.

Danuta Stenka w trzyczęściowym garniturze © AKPA | AKPA

Trzyczęściowy garnitur sam w sobie jest już trendem, dlatego jesienią i zimą sprawdzi się w każdym kolorze - a najlepiej w burgundzie, khaki, beżu, brązie czy szarościach.

- To prawdopodobnie jeden z najbardziej uniwersalnych trendów, a jednocześnie ponadczasowy element garderoby. Dobrze skrojony garnitur, dopasowany do upodobań i stylu osoby, która go nosi, jest świetnym elementem szafy, który można dowolnie stylizować - nosić w komplecie, ale również każdy z elementów osobno. Marynarkę czy kamizelkę można połączyć ze spodniami nie od kompletu, np. o innej fakturze. Ja polecam skórzane - mówi Kasia Granda.

Skórzana ramoneska u Grażyny Torbickiej

Grażyna Torbicka jest nie tylko ikoną dziennikarstwa, ale także świetną inspiracją pod względem modowym. Dziennikarka ma na swoim koncie wiele udanych stylizacji, a jedną z nich jest ta, w której połączyła czarną, skórzaną ramoneskę i garniturowe spodnie.

Grażyna Torbicka w skórzanej ramonesce © AKPA | AKPA

- To bardzo mocny trend tego sezonu, który jest z nami od lat i nigdzie się nie wybiera. Skórzane ramoneski, bomberki, długie płaszcze, spodnie, spódnice i sukienki. W tym sezonie wybór jest naprawdę duży - komentuje Kasia Granda.

Skóra pojawiła się m.in. na pokazie Chloe. W tym sezonie możliwości jest jednak wiele, ponieważ i projektanci się nie ograniczali. Skóra może być zarówno czarna, jak i brązowa, gładka, jak i tłoczona. Śmiało można zainspirować się lookiem Grażyny Torbickiej i połączyć ją z eleganckimi spodniami, jak i elementami mody z lat 90.

Miks najmodniejszych kolorów sezonu u Małgorzaty Rozenek-Majdan

Beżowo-brązowo-zgniło zielona stylizacja Małgorzaty Rozenek-Majdan to gotowy przykład, jak ubierać się w tym sezonie jesienno-zimowym. Prezenterka połączyła w niej najmodniejsze kolory jesieni, mając na sobie dodatkowo trendujący obecnie zamsz (i to czekoladowy!) oraz sztruks, który powrócił do naszych szaf.

- Czekoladowy brąz, khaki i odcienie zieleni najlepiej łączą się z kolorami bazowymi - stwierdza Kasia Granda, mówiąc o beżu, który wybrała Małgorzata Rozenek-Majdan.

Czekoladowa sukienka u Beaty Tadli

Kontynuując temat czekoladowego brązu, który - jak podkreśla Kasia Granda, idealnie może zastąpić w wielu stylizacjach klasyczną czerń, warto spojrzeć na Beatę Tadlę. Podczas tegorocznej gali Telekamer dziennikarka zaprezentowała się w pięknej, czekoladowo-brązowej sukience z marszczeniem.

Beata Tadla w czekoladowej sukni © AKPA

W dopasowanej sukni z długim rękawem, mocno zarysowaną linią ramion oraz golfem Beata Tadla wyglądała naprawdę olśniewająco. Sam model sukienki jest bardzo często wybierany przez zagraniczne gwiazdy na czerwony dywan. Nie każda z nas czuje się jednak pewnie w tak obcisłym kroju, dlatego wybierajmy taki, który nam odpowiada. Królem stylizacji i tak pozostanie czekoladowy brąz. To on ma grać pierwsze skrzypce.

Szara góra z beżowym dołem u Reni Jaz

Pochodząca z Łodzi influencerka Renia Jaz, która mieszka obecnie w Newcastle w Wielkiej Brytanii, udowadnia, że moda nie zna ani granic, ani wieku. W jednej ze stylizacji zamieszczonej w mediach społecznościowych pokazała, jak łączyć dwa modne kolory jesieni i zimy - szarość z beżem, odnosząc przy tym sukces.

Choć może się wydawać, że to bardzo proste połączenie, warto skupić się na elementach, które zapewnią nam poczucie spokoju i pewności, że wyglądamy po prostu dobrze. Tak, jak Renia Jaz, najlepiej postawić na szary, nieco oversizowy golf z wełny, który uzupełnimy beżowym dołem. W jej przypadku jest to spódnica, ale równie dobrze mogą być to beżowe spodnie - garniturowe, jeansowe, a nawet i skórzane.

Kratka u Kelly Rutherford

Jeżeli nie znacie jeszcze Kelly Rutherford, amerykańskiej aktorki, która wystąpiła m.in. w serialu "Plotkara", szybko wpisujcie jej profil @kellyrutherford na Instagramie. Rutherford, która jest znana z prezentowania swoich stylizacji za pomocą zdjęć w widami z lustrem, w mig was zainspiruje. My wybraliśmy jej niedawne stylizacje w kratką w roli głównej. Zrobiliśmy to jednak nieprzypadkowo.

Kelly Rutherford zaprezentowała dwa rodzaje kratki - ponadczasowego wzoru, który od lat uwielbianym przez członków brytyjskiej rodziny królewskiej. Co jednak ważne, pokazała, że niezależnie od koloru i dokładnego wzoru, kratka potrafi nadać stylizacji nie tylko szyku, ale i odrobiny klimatu retro.

- To, że kratka znalazła się wśród trendów na jesień-zimę 2024/2025, samo w sobie jest ukłonem w stronę mody retro - mówi Kasia Granda.

- To kolejny ponadczasowy wzór, który może być wprowadzony do szafy jako marynarka, spodnie, spódnica czy szal. Kraty są zazwyczaj utrzymane w kolorystyce brązów, beżu, szarości i khaki, czyli klasycznych jesiennych kolorów. Ten wzór dobrze wygląda w połączeniu z jeansem czy skórą - dodaje stylistka.

Panterka u Grece Ghanem

1,8 mln - tyle osób obserwuje Grece Ghanem, influencerkę, która zdecydowanie potrafi bawić się modą. Wie też, jak wpleść w jesienno-zimowe stylizacje jeden z najgorętszych trendów sezonu, czyli panterkę.

- Jedni ją kochają, inni wręcz przeciwnie. W stylizacji panterki kluczowy jest wyraźny, dobry jakościowo wzór oraz połączenie z innymi elementami. Jak bezpiecznie stylizować panterkę? Postawić na jeden mocny element, a resztę utrzymać w stonowanej kolorystyce. Panterka świetnie wygląda na lejących materiałach - jedwabiu, wełnie oraz w dodatkach - paskach, butach i torebkach - tłumaczy Kasia Granda.

Z tego względu warto zainspirować się dwoma stylizacjami influencerki 50+ i wybrać mini torebkę w panterkowy wzór bądź "drapieżne" obuwie na wysokim obcasie.

