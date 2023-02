Damska kurtka softshell. W jakich sytuacjach sprawdzi się najlepiej?

Chociaż pozwoli cieszyć się komfortem termicznym, jej podstawowym zadaniem nie jest ocieplanie, a ochrona przed wiatrem i wilgocią . Wystarczy jednak założyć ją na ciepłą pierwszą warstwę ubioru, np. koszulkę termoaktywną, by mieć pewność, że nie zmarzniemy nawet przy niskich temperaturach na zewnątrz.

Kurtki sportowe damskie softshell uchodzą za idealne rozwiązanie na niemal każdą pogodę, ale czy są wodoodporne? Pełna nieprzemakalność wykluczałaby przewiewność materiału, dlatego softshelle z reguły nie są przeciwdeszczowe. Jeśli jednak zależy ci na tym, by okrycie wierzchnie było maksymalnie funkcjonalne i sprawdzało się w różnych warunkach pogodowych, możesz postawić na kurtkę damską softshell z powłoką DWR (ang. durable water repellent). Modele z tą technologią zostały specjalnie zaimpregnowane, dzięki czemu są odporne na lekkie opady deszczu.

W przeciwieństwie do innych okryć wierzchnich softshell wyróżnia się dobrą oddychalnością. Przez to rewelacyjnie sprawdzi się podczas treningów w plenerze w wietrzne i chłodne dni. Zastanawiasz się, czy warto w niego zainwestować? Jeśli uwielbiasz chodzić po górach, regularnie uprawiasz nordic walking, biegasz w terenie czy jeździsz na rowerze , kurtka softshell damska będzie dla ciebie idealnym wyborem.

Planujesz zakup softshellu? Warto wiedzieć, na co zwrócić szczególną uwagę. Jeśli zastanawiasz się, czy softshell powinien być dopasowany, odpowiadamy: tak, ale na tyle, by nie krępował ruchów . W takiej kurtce powinnyśmy czuć się swobodnie. W końcu ma nam służyć w trakcie ulubionych aktywności.

Gdzie znaleźć dobrej jakości softshelle damskie? W swojej ofercie ma je niemal każda marka sportowa oraz znane brandy outdoorowe. Warto postawić na damski softshell 4F – polskiej marki, która szyje z dbałością o każdy detal. Designem i jakością wyróżniają się też modele Columbia, Regatta czy New Balance.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!