Najmodniejsze kurtki oversize. Te modele dobrze wyglądają w większym rozmiarze. Sprawdź, z czym je nosić

Zastanawiasz się, czy kurtka oversize to fason dla ciebie? Jeśli cenisz modę w najbardziej komfortowym wydaniu, to zdecydowanie tak. Przeskalowane okrycie wierzchnie to maksimum wygody i łatwość stylizacji. Z powodzeniem "pomieści" grubszy sweter czy ulubioną bluzę z kapturem. Co więcej: celowo za duża kurtka rewelacyjnie modeluje sylwetkę. Sprytnie tuszuje, to, co być może chciałabyś ukryć, a zarazem dodaje stylizacji charakteru.