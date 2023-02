Jaką torbę podróżną wybrać? Sprawdź, na co zwrócić uwagę przy zakupie

Wybieramy torby podróżne damskie – czym kierować się przy zakupie?

Pakowanie bagażu to dla wielu osób niemałe wyzwanie, a zarazem najmniej przyjemna część podróży. Bez względu na to, czy planujemy weekend w górach, czy wypad do Paryża we dwoje, ważna jest dobra organizacja i spakowanie wszystkiego co niezbędne w logiczny i przemyślany sposób. Poza sporządzoną listą rzeczy do zabrania wiele ułatwić może dobrze dobrana torba podróżna. Na co zwrócić uwagę przy poszukiwaniu tej właściwej?

W pierwszej kolejności wybierz odpowiednią pojemność. Warto pomyśleć o tym, co zabierasz ze sobą najczęściej: ubrania, buty, kosmetyki, a może również ręczniki czy sprzęt sportowy? Torba podróżna damska czy męska powinna pomieścić wszystko, co będzie nam potrzebne. Duże znaczenie ma również miejsce podróży oraz środek transportu, którym się przemieszczamy. W torbie podróżnej na zimowy wyjazd w góry przyda ci się więcej miejsca do spakowania grubych swetrów czy odzieży narciarskiej. Małe torby podróżne sprawdzą się z kolei na krótszych wyjazdach i podczas wypadów w cieplejsze kraje.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

To koniec tanich biletów lotniczych? Ekspert komentuje

Co poza tym? Duży wpływ na komfort użytkowania ma przemyślany układ komór i kieszeni. Im więcej przegródek i schowków, tym łatwiej będzie ci spakować się tak, by każdą rzecz przewozić w odpowiedni sposób. Zwróć też uwagę na detale. Solidna rączka, długi pasek do noszenia na ramieniu czy porządne zamki błyskawiczne to niepozorne drobiazgi, które sprawią, że torba podróżna posłuży ci podczas wielu wyjazdów.

Duże torby podróżne damskie – podręczne modele na dłuższe wyjazdy

Duże torby podróżne zdają egzamin w trakcie dłuższych wyjazdów. Optymalna wielkość pozwoli swobodnie spakować odpowiednią ilość ubrań i butów. Przy wyborze takiego bagażu zwróć jednak szczególną uwagę na to, czy ma dodatkowe kieszenie i przegrody. To one ułatwią dobrą organizację i pozwolą osobno przechować odzież, kosmetyki czy potrzebne w podróży dokumenty. Dobrym rozwiązaniem będzie z pewnością torba podróżna na kółkach.

Źródło zdjęć: © Adobe Stock | sebra Jaka duża torba podróżna będzie najlepsza?

Małe torby podróżne – na weekendowe wypady

Planujesz krótki wypad na majówkę czy spontaniczną podróż z wyjazdem w piątek i powrotem w niedzielę? Strzałem w dziesiątkę będzie torba weekendowa. Damska może mieć formę stylowego bagażu podręcznego z krótkimi rączkami i dłuższym paskiem do noszenia na ramieniu. Do wyboru mamy nie tylko sportowe modele, ale też eleganckie torby podróżne damskie ze skóry czy zamszu. Taki dodatek zostanie z tobą na lata i świetnie sprawdzi się chociażby w trakcie wyjazdów służbowych.

Źródło zdjęć: © Adobe Stock | Rawpixel Ltd. Mała torba podróżna to must have

Gdzie kupić torbę podróżną, która pomieści wiele i posłuży przez lata?

Zastanawiasz się, gdzie kupić torbę podróżną, by mieć pewność, że będzie ponadczasowa i praktyczna? Funkcjonalne modele mają w ofercie znane marki sportowe i premium, jak Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Calvin Klein, 4F czy adidas. Stylowe damskie torby skórzane – podróżne czy weekendowe znajdziemy z kolei chociażby w kolekcjach marek z galanterią.

Autorka jest ekspertką serwisu Domodi.pl

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!