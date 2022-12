"Korona Królów. Jagiellonowie" to kontynuacja serialu "Korona Królów", który opowiadał m.in. o losach Kazimierza Wielkiego. Już niebawem na antenie TVP oglądać będziemy mogli jego kontynuację. Udział w tej produkcji miała znana i ceniona aktorka - Agnieszka Wagner. Gwiazda pojawiła się na oficjalnej premierze serialu. Jak wyglądała?

Szyk i klasa - tak opisać można styl tej gwiazdy. Agnieszka Wagner to bez wątpienia jedna z najpiękniejszych polskich aktorek. 51-letnia gwiazda niejednokrotnie zachwycała nas swoimi zestawami. Na premierze "Korona Królów. Jagiellonowie" pojawiła się w codziennej i mało odświętnej stylizacji. Eleganckiego sznytu nadał jej makijaż.

Agnieszka Wagner zaprezentowała się w prostej, czarnej sukience z dekoltem w łódeczkę. To tego ubrała duży, niebieski płaszcz sięgający kostek . Nakrycie było bogato zdobione kolorowym printem. Zestaw uzupełniła srebrnymi szpilkami. Kreację podkręciła mocnym make-upem, który sprawił, że stylizacja wyglądała elegancko. Usta podkreśliła czerwoną pomadką. Włosy upięła z tyłu głowy, a kilku pasmom pozwoliła swobodnie powiewać w okolicy twarzy. Agnieszka Wagner wyglądała przepięknie.

