Pięknie, ale niestosownie. Tak ubrana Anna Popek złożyła wizytę w ambasadzie

O samej sukience Anny Popek można mówić tylko w superlatywach . Gwiazda wybrała minimalistyczny model tuby z głębokim rozcięciem sięgającym uda. Czarny kolor to zawsze dobry i bezpieczny wybór, który świetnie sprawdza się za dnia, jak i w wieczorowych okolicznościach. Kreacja Anny Popek łączy nowoczesną formę z detalami utrzymanymi w stylu retro . Długie kolczyki to świetny wybór, kiedy linia dekoltu pozostaje sauté - bez naszyjników, korali, kolii, a także ubrania. Dokładnie tak, jak w przypadku Anny Popek.

To bardzo sensualna dekoracja , która przywodzi na myśl bieliźniane kompozycje Alexis Carrington, gwiazdy filmowe srebrnego ekranu oraz diwy Hollywood, które przeszły do historii. W latach 20. pióra zasiadały przede wszystkim na rękawach jedwabnych szlafroków określanych wcześniej podomkami, a także na aksamitnych kapciach - najczęściej utrzymanych w odcieniach różu, bieli i czerni.

Pióra to także element stylizacji tancerek latino, jak i charakterystyczny akcent sukni do walca. Obecnie pióra przeżywają swoja drugą młodość. Królują na wybiegach, pojawiają się na ściankach w towarzystwie gwiazd, a nawet przenikają do mody ulicznej, gdzie wchodzą w eklektyczne kombinacje z jeansem czy trampkami.