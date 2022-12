Anna Wendzikowska olśniewa w Dubaju. Bawiła się w błyszczącej kreacji

Co roku w grudniu moda na cekiny wraca jak bumerang. Bogato zdobione kreacje przydają się zwłaszcza w noc sylwestrową. W nowy rok, każdy chce wejść w pięknej, odświętne kreacji. Cekiny to doskonały sposób, by nadać blasku stylizacjom. Błyszczące sukienki to tylko jedna z opcji. Mieniące się kółeczka mogą również pokrywać materiał marynarek, spodni lub torebki. Nawet drobny cekinowy akcent sprawi, że zestaw będzie wyjątkowy!