Baza była obcisła. Narzuciła skórzaną marynarkę, a kozaki zrobiły resztę

Pojawiają się ostatnio dosłownie wszędzie. Trend na obcisłe kombinezony jest widoczny zarówno w mediach społecznościowych, jak i na ulicy. W światowych stolicach mody kombinezony zobaczymy w przeróżnych wydaniach: eleganckich, bardziej sportowych czy typowo wakacyjnych. Kombinezony skradły serca zagranicznych influencerek. Czy w Polsce zrobią równie wielką karierę, co za oceanem? Klaudia El Dursi wybrała model o głębokiej czerni z efektownym gorsetem, kolejnym niewychodzącym z trendów elementem.

Modelka doskonale wiedziała, że sam kombinezon to za mało. Stylizację wykończyła skórzaną marynarką, która w tym sezonie jest na absolutnym topie. Włożyła do tego buty, które noszą największe fashionistki - skórzane kozaki przed kolano o prostym kroju.

Dzięki skórzanym elementom całość nabrała smaku. Czy kombinezony mają szansę stać się uniwersalną bazą do różnych stylizacji? Trzeba przyznać, że w eleganckim wydaniu radzą sobie całkiem nieźle.

