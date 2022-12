Agnieszka Hyży zachwyciła. Złota stylizacja na 30-lecie Polsatu to strzał w dziesiątkę

Uroczyste gale to zawsze dobra okazja dla celebrytów do tego, aby pokazać się od jak najlepszej strony, również modowo. Podczas polsatowej imprezy nie brakowało niezwykle oryginalnych stylizacji. Agnieszka Hyży postawiła na suknię z modnym rozcięciem i głębokim dekoltem, zrównoważonym długimi ozdobnymi rękawami. Trzeba przyznać, że kreacja robi wrażenie!

Do sukni zostały dobrane delikatne sandałki na szpilce w pasującym odcieniu. Całość uzupełnił makijaż w brązach i złocie - delikatnie błyszczący, tak, aby z tym błyskiem nie przesadzić. Również z tego samego powodu Agnieszka Hyży zrezygnowała z dużej biżuterii - mocno błyszcząca się kreacja sama w sobie jest już wystarczającą ozdobą.

Stylizacja kolorystycznie dopasowała się również do zbliżających się świąt. Na telewizyjnej gali nie zabrakło też udekorowanej choinki, co tylko podbijało świąteczny klimat.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!