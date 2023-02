Czarna sukienka na wesele. Którą wybrać, aby nie popełnić gafy?

"Co założyć?" - to pierwsze pytanie, które pojawia się w głowie tuż po otrzymaniu zaproszenia na ślub. Lubisz czerń, ale zastanawiasz się czy nie popełnisz gafy, wkładając czarną sukienkę na wesele? To znaczy, że trafiłaś pod dobry adres.

Czy nietaktem jest założenie czarnej sukienki na wesele? Pewien przesąd głosi, że czerń może przynieść parze młodej pecha. Ale w końcu to kolor przypisywany ponadczasowej elegancji. Kiedyś kojarzył się z żałobą, ale odkąd na piedestał wyniosła go sama Coco Chanel – nieustannie zachwyca świat mody. A jak czuje się w weselnych okolicznościach? To zależy zarówno od dress code’u, fasonu sukienki, dodatków, jak i ciebie.

Co savoir vivre mówi o czarnych sukienkach na wesele?

Zasady savoir vivre wyraźnie mówią, aby wystrzegać się białych, czerwonych i czarnych sukienek na wesele. Pierwszy odcień zarezerwowany jest dla panny młodej. Krwista czerwień jest zbyt krzykliwa, przez co może skraść show jedynej gwieździe wieczoru. Z kolei sukienki czarne na wesele, według etykiety, są zbyt smutne, dlatego nie wpisują się w radosny charakter uroczystości.

Nawet ciemnogranatową kreację Victorii Beckham – znanej z dobrego stylu – uznano za nieodpowiednią na ślubie Meghan Markle i księcia Harry’ego. Dlatego daje to do myślenia - czy rzeczywiście warto dostosowywać się do sztywnej etykiety, skoro czarne sukienki zapewniają tyle możliwości?

Czarną sukienkę na wesele dopasuj do miejsca uroczystości

Jeżeli dress code nie wyklucza obecności czarnych sukienek na weselu, a przy tym nie jesteś przesądna - postaw na ciemny kolor, który ograsz odpowiednim fasonem i dodatkami. W zależności od miejsca uroczystości, czarna sukienka na wesele może się znacząco różnić.

Długa czarna sukienka na wesele z połyskiem, która ociera się o suknię balową, świetnie sprawdzi się w zamkach i pałacach. Natomiast lekka, koktajlowa, swobodna i finezyjna będzie idealnym wybór na przyjęcie w ogrodzie, folwarku czy oranżerii.

Sukienka na wesele. Czarna koronka to kwintesencja wieczorowej elegancji

Aby uniknąć konserwatywnego wyglądu czarnej sukienki na wesele, warto sięgnąć po misterne, ozdobne i wieczorowe hafty. Sukienka na wesele z czarnej koronki niesie ze sobą elegancję, a przy tym często subtelnie odsłania ciało. Dzięki temu pokazuje się od sensualnej strony i zrywa z nudnym, sztywnym oraz zachowawczym obliczem. Drobne hafty kwiatów, bogate wzory w barokowym stylu lub spontaniczne kropki dodają kreacji romantyzmu, dramaturgii bądź zabawowego wydźwięku.

Czarna sukienka na wesele w bieliźnianym stylu

Sukienki bieliźniane, czyli slip dresses, wyróżniają się prostą formą oraz wysoką jakością materiału. Najczęściej uszyte z jedwabiu i satyny, posiadają gładką fakturę i elegancki połysk. To najbardziej zmysłowe wydanie czarnej sukienki na wesele, które swój debiut zaliczyło w latach 90., a dzisiaj doskonale wpisuje się w charakter nowoczesnego minimalizmu.

Zarówno krótka, jak i długa czarna sukienka na wesele w bieliźnianym stylu ma cienkie ramiączka. Modne propozycje z dekoltem typu "woda" lub wiązaniem na plecach to najnowsza wariacja slip dresses. Jeśli szukasz prostego, a tym samym kobiecego rozwiązania, bieliźniana i czarna sukienka na wesele będzie strzałem w dziesiątkę.

Czarne sukienki na wesele z prześwitami

Kolejna propozycja czarnej sukienki na wesele to "naked dress", czyli w polskim tłumaczeniu - naga sukienka. Prześwitujące trendy mocno zaznaczyły swoją obecność w modzie, szturmem wdarły się do szaf gwiazd, a tym samym pozwoliły nam oswoić się z transparentnością. Co więcej, czarne sukienki na wesele z prześwitującej tkaniny - wbrew pozorom - mają w sobie szyk i klasę. Wystarczy, że wspiera je od spodu kryjąca halka. Transparentne sukienki czarne na wesele charakteryzuje lekkość oraz warstwowość. To idealna opcja dla fashionistki.

Czarne sukienki na wesele z falbanami

Wygląda na to, że czarne sukienki potrafią być także spontaniczne i fantazyjne. Delikatne falbanki lub efektowne kaskady falban dodają czarne sukience na wesele teatralności. To genialna alternatywa dedykowana pompatycznej i hucznej uroczystości. Falbany mogą mieć w sobie zarówno dziewczęcy urok, jak i dostojność na miarę królowej. Trendy już od kilku lat lansują epokowy szyk, dlatego warto przemycić ten efektowny styl w towarzystwie czarnej sukienki na wesele.

Asymetryczne sukienki czarne na wesele

Asymetria może przejawiać się w różnych formach. Może to być czarna sukienka na wesele z pojedynczym rękawem bądź ramiączkiem, bocznym rozporkiem, wycięciem w talii lub nieregularnym dołem. Ten wariant przypadnie do gustu miłośniczkom nowoczesnego designu.

Ponadto jest jeszcze jeden atut asymetrycznej sukienki na wesele. Czarny model z oryginalną asymetrią doskonale manipuluje złudzeniem optycznym, dzięki czemu potrafi odwrócić uwagę od pewnych dysproporcji, a także odciągnąć spojrzenie od obszarów, które wolimy przenieść na dalszy plan.

Krótka czy długa czarna sukienka na wesele?

Krótkie, jak również długie czarne sukienki na wesele mają swoje atuty. Pierwsza pozwala doskonale wyeksponować buty, które niekiedy potrafią zagrać pierwszoplanową rolę w stylizacji. Krótki model zapewnia też większą swobodę ruchu, co może mieć znaczenie dla stałych bywalczyń parkietu.

Z kolei długie czarne sukienki na wesele mają klasę same w sobie. Odpowiednio dobrane do figury, potrafią fantastycznie wymodelować sylwetkę, a nawet ukryć pewne mankamenty. Świetnie prezentują się także w towarzystwie efektownej biżuterii. Ponadto pozwalają kobiecie poczuć się wyjątkowo - w końcu czarna sukienka na wesele o długości maxi niecodziennie ma szansę wydostać się z szafy. To model, który cierpliwie czeka na wyjątkową okazję, aby pokazać na co go stać.