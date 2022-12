Edyta Herbuś powraca do telewizji. Już w nowym roku będzie można ją zobaczyć w drugiej edycji programu "You Can Dance. Nowa Generacja". Pojawi się tam w roli jurorki obok Idy Nowakowskiej. Show poprowadzi natomiast Katarzyna Cichopek, czyli chyba w tym momencie największa gwiazda Telewizji Polskiej. Wszystkie trzy panie pojawiły się ostatnio na nagraniach do świątecznego odcinka "Jaka to melodia?". Każda z nich chciała wypaść idealnie. Jednak czy to się udało?