Jak nosić garnitur damski? Stylizacje na każdą okazję

Od lat 20. XX wieku po dzień dzisiejszy garnitur damski jest modowym synonimem kobiecej siły i elegancji. Jak go nosić zgodnie z trendami i odpowiednio do zasad dress code’u? Podpowiadamy.

Blisko sto lat temu nosiły go diwy światowego kina: Marlena Dietrich czy Katherine Hepburn. Chociaż od zawsze wzbudzał kontrowersje, na dobre zadomowił się w modzie damskiej. Najpierw zrobił furorę na pokazie Yves Saint Laurent. Później stał się uniformem kobiet sukcesu i symbolem trendu power dressing. Inspirowany męską garderobą garnitur damski był elegancki, klasyczny i dodawał kobiecej siły.

Dziś nikogo już nie dziwi. Coraz śmielej wkracza na salony i podbija streetstyle. Pokochały go polskie gwiazdy: Małgorzata Kożuchowska, Katarzyna Cichopek czy Magda Mołek i dziewczyny z pokolenia Z: Wersow czy Roksana Węgiel. Nic dziwnego. Jest idealną bazą stylizacji. Ubiera od stóp do głów, a z pomocą odpowiednio dobranych dodatków możemy dowolnie zmieniać jego charakter i nosić go od świtu do zmierzchu.

Jaki garnitur damski wybrać? Podpowiadamy, jakie komplety są w modzie

Jeśli wciąż poszukujesz idealnego garnituru, zacznij od klasyki gatunku. Czarny czy szary będzie strzałem w dziesiątkę na co dzień, do biura i na wieczór. W formalny dress code rewelacyjnie wpisze się garnitur damski w kratkę. A jeśli lubisz się wyróżniać, postaw na kolor. Intensywna fuksja? Ognista czerwień? A może energetyczny kobalt? Komplety w tych odcieniach wyglądają świetnie w każdym wydaniu.

Stylistka radzi: co ubrać pod garnitur damski. Jaka bluzka sprawdzi się najlepiej?

Masz już dobrze skrojony garnitur damski. Jaka bluzka będzie do niego pasować? Poza klasyczną, białą koszulą z kołnierzykiem możemy wybrać koszulowe modele z fontaziem czy dopasowane body. Dobrym pomysłem będzie też najzwyklejszy t-shirt, a zimą cienki golf. Z mody nie wychodzi też noszenie damskiego garnituru w zestawie z crop topem. Ta wersja zda egzamin wieczorem.

W roli głównej: garnitur damski. Jakie buty wybrać do stylizacji?

Ważnym elementem stylizacji z garniturem damskim są buty. Jakie wybrać, by wyglądać modnie? Szpilki to nie jedyny słuszny wybór. Przy wyjątkowych okazjach szyku zadasz w sandałkach na obcasie. W biurze sprawdzą się klasyczne mokasyny. A na co dzień idealne będą trampki czy sneakersy.

Garnitur damski na co dzień – w casualowym wydaniu

Połączenie garnituru damskiego ze sportowym obuwiem od wielu sezonów dominuje w trendach. Jest proste, ale nonszalanckie i, co najważniejsze, zapewnia maksymalny komfort. Wystarczy dorzucić bawełniany t-shirt, by cieszyć się wygodą i wyróżnić się oryginalnym stylem. Dodatki? Postaw na dużą torbę typu shopper bag i czapkę bejsbolówkę.

Jak nosić garnitur damski do biura? Sposób na elegancką stylizację

Jeśli szukasz alternatywy dla ołówkowej sukienki, komplet marynarka plus spodnie to na pewno dobry kierunek. Wybierz ten w stonowanym kolorze i połącz go z mokasynami, koszulą z kołnierzykiem oraz skórzaną torebką w formie szykownego kuferka.

Wieczorowy garnitur damski w stylizacji na wielkie wyjście

Elegancki garnitur damski z powodzeniem zastąpi też wieczorową sukienkę. Na wielkie wyjście możesz wybrać czarny, biały, w kolorze czerwonego wina, granatu czy butelkowej zieleni. Świetnie sprawdzi się zdobiony piórami, z długą marynarką czy spodniami palazzo. Z czym go połączyć? Dobrym wyborem będą złote sandałki na szpilce, koronkowa bluzka lub crop top oraz torebka kopertówka. Kropką nad i uczyń biżuterię – najlepiej dużą i efektowną.

