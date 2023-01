Pomyka w szortach i kozakach. Udana stylizacja Katarzyny Cichopek

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w obiektywach paparazzi

Katarzyna Cichopek bez wątpienia bawi się modą i próbuje nowych rzeczy. Ostatnio zdecydowała się na czerwony płaszcz - co wskazuje na to, że nie boi się przyciągać spojrzeń za sprawą intensywnych kolorów. Jednak teraz gwiazda TVP postawiła na szaro-czarny look, który został uwieczniony przez paparazzi, gdy wraz z Maciejem Kurzajewskim wychodziła ze studia "Pytanie na śniadanie". Uwagę przyciąga połączenie szortów i kozaków.