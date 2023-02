Kamizelka damska na trzy różne sposoby. Stylizacje, które sprawdzą się w każdym sezonie

Kamizelka damska zalicza w ostatnich sezonach wielki powrót do mody. I to nie w jednym wydaniu, bo kobiety od lat chętnie noszą modele dzianinowe, puchowe, a nawet z ciepłym futerkiem. Jak ją ograć w różnych stylizacjach? Zobacz trzy propozycje.

1. Kamizelka damska na sportowo – modny i wygodny wybór na co dzień

Casualowe looki najczęściej kojarzą się z puchowymi bezrękawnikami, które radzą sobie znakomicie nie tylko na mieście, ale także w trakcie wycieczek. Choć to właśnie taka kamizelka damska wygląda rewelacyjnie w duecie z dresami albo legginsami, to zarówno gwiazdy, jak i dziewczyny, które z pewnością mijasz czasami na ulicy, dodają do sportowych looków nie tylko puchowe kamizelki damskie, ale także te z futerkiem. Efekt? Szalenie oryginalny.

Chcesz stworzyć sportową stylizację z kamizelką damską? W takim razie najlepszą inspiracją jest strój Karoliny Szostak. Prezenterka telewizyjna wybrała długi, sięgający aż do kolan model z futerkiem i zestawiła go z luźną bluzą z kapturem i legginsami. Gotowy look sprawdzi się w drodze na siłownię i na zakupach.

2. Szykowna kamizelka damska z futerkiem. Tę stylizację warto wypróbować

Jeśli szukasz dodatku na chłodniejsze dni, to futrzana kamizelka damska jest strzałem w dziesiątkę. Jest ciepła, szykowna i kobieca, a do tego może zachwycać albo idealnie dopasowanym fasonem, albo oversize'owym krojem i długością maxi. To doskonały pomysł na dopełnienie stylizacji z dzianinową sukienką, jeansami i swetrem, kombinezonem i nie tylko.

Dziewczyny, które chcą połączyć ciepło z kobiecością, mogą odwzorować stylizację Katarzyny Cichopek. Aktorka pochwaliła się ze swoimi obserwatorami na Instagramie lookiem, który sprawdzi się doskonale w trakcie chłodniejszych dni. Jego główną bohaterką jest beżowa kamizelka damska z futerkiem i klapami, które przywodzą na myśl klasyczną ramoneskę. Cichopek dodała do niej dzianinową sukienkę z golfem i miodowe kozaki na słupku. Jeżeli masz ochotę, to możesz także zestawić taki bezrękawnik z kreacją w kwiaty albo szmizjerką.

3. W roli głównej: dzianinowa kamizelka damska. Wiemy, jak ją nosić bez względu na trendy

Naszą ulubienicą jest zdecydowanie dzianinowa kamizelka damska, która potrafi podkręcić każdą stylizację. Dziewczyny noszą sweterkowy bezrękawnik na różne sposoby – w zestawach z oversize'owymi koszulami, basicowymi T-shirtami, a nawet solo. To, jak ją ograsz w swojej stylizacji, zależy wyłącznie od pory roku i efektu, jaki chcesz osiągnąć.

Małgorzata Opczowska zdecydowała się na szarą kamizelkę damską z golfem w duecie z szerokimi cekinowymi spodniami i szpilkami, tworząc look idealny zarówno na randkę, jak i na imprezę na mieście.

Wolisz casualową elegancję? W takim razie bez względu na trendy możesz zestawiać dzianinową kamizelkę damską z jeansami. Właśnie na taką stylizację stawia Anita Werner. Dziennikarka połączyła dopasowany sweterkowy bezrękawnik w romby z niebieską koszulą, denimowymi spodniami i klasycznymi sztybletami ze skóry.

