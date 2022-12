Królowa Camilla w czerwonej sukience. To świetna inspiracja na świąteczną stylizację dla dojrzałych kobiet

Przy wyborze sukienki na szczególną okazję, dojrzałe kobiety przede wszystkim powinny zwrócić uwagę na jej krój. Kreacja musi mieć odpowiednią długość (midi lub maxi) oraz ważne, by podkreślała talię lub zaznaczała linię pod biustem. Jeśli chodzi o kolory, panuje pełna dowolność. Kobiety 60+ nie muszą ograniczać się do gołębiej szarości lub różu. Mocne barwy również będą wyglądać korzystnie. Warto jednak być ostrożnym, jeśli chodzi o printy. Groszki i paski nie będą najlepszym wyborem dla dojrzałych pań.

Co jeśli chodzi o cekiny i brokat? Nie wszystkie kobiety lubią zwracać na siebie uwagę tak wyrazistym strojem, jednak jeśli chcesz błyszczeć, możesz zdecydować się na bogato zdobioną stylizację. Nie zapominaj także o butach, są istotnym elementem stroju. Jeśli będziesz w pomieszczeniu postaw na buty na niskim obcasie lub balerinki. Gdy planujesz świąteczny spacer, wybierz ciepłe, wysokie kozaki.

