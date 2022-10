Modny dodatek? Opaska do włosów! Wiemy, jak łączyć ją ze stylizacjami na różne okazje

Opaska do włosów to jedno z akcesoriów, które regularnie wraca do świata mody jak bumerang. Nie bez powodu – wygląda doskonale w połączeniu z większością fryzur, a odpowiednio dobrana świetnie podkręca każdą stylizację. Zobacz, jak nosić opaskę na różne sposoby!

Opaska do włosów – praktyczny dodatek, który zada szyku każdej stylizacji

Opaska do włosów to stylowy i praktyczny dodatek, który możesz nosić na każdą okazję. Wystarczy spojrzeć na stylizacje popularnych gwiazd – Zosi Ślotały, Klaudii Halejcio, Kingi Rusin czy Julii Wieniawy, u których już w poprzednich latach mogliśmy podziwiać modne akcesoria zarówno w casualowych, jak i wieczorowych lookach.

Jak się jednak okazuje, opaska to nie tylko oryginalny pomysł na dodanie szyku nawet basicowej stylizacji. To także sposób na utrzymanie długo układanych włosów w ryzach przez wiele godzin czy ochronę przed opadaniem pojedynczych pasm na oczy. Z jej pomocą możesz również ukryć "wczorajszą" fryzurę, której nie miałaś czasu odświeżyć przed wyjściem z domu. To mała włosowa superbohaterka, którą warto mieć w swojej kolekcji akcesoriów. Sprawdź, jakie opaski do włosów znajdziesz na Domodi.pl!

Opaska do włosów na co dzień? Zdecydowanie tak!

Opaska do włosów to rewelacyjny pomysł na dopełnienie casualowych stylizacji. W przypadku codziennych wyjść masz spore pole do popisu w trakcie dobierania idealnego akcesorium. Jeżeli stawiasz na jeansy i oversize'ową koszulę, to połącz je z opaską imitującą apaszkę. Z kolei do sukienek tweedowych, ze zwiewnej tkaniny lub dzianinowych warto dodawać szerokie modele materiałowe, koniecznie w odcieniu nawiązującym do pozostałych elementów stylizacji.

Źródło zdjęć: © Adobe Stock | shurkin_so Jedne z najpiękniejszych opasek to te, które wyglądają jak apaszki

Jak nosić opaskę w stylizacjach do biura? Mamy modny pomysł!

Jeśli chcesz dodać opaskę do włosów do swojej biurowej stylizacji, to upewnij się, że takie akcesorium jest zgodne z firmowym dress codem. W niektórych miejscach pracy wymagany jest profesjonalny i elegancki strój, w którym nie ma miejsca na modne dodatki.

Jeżeli jednak twój pracodawca nie ma nic przeciwko swobodniejszym stylizacjom, to doskonałym pomysłem jest postawienie na klasyczną opaskę do włosów w kratkę, którą możesz zestawić ze spódnicą albo garniturem pokrytym tym samym motywem. Równie znakomicie sprawdzi się gruby dodatek z lekko połyskującego materiału.

Źródło zdjęć: © Adobe Stock | zinkevych Opaska będzie pasowała do eleganckich stylizacji do pracy

Opaska do włosów w wieczorowych stylizacjach – postaw na blask

Najlepszy dodatek do wieczorowej stylizacji? Opaska do włosów z biżuteryjnymi ozdobami. Mogą być to cekiny, cyrkonie, a nawet oryginalne imitacje liści, kwiatów czy abstrakcyjnych form. Zasada jest jedna – warto łączyć taki dodatek z połyskującym kolorem. Najczęściej jest to srebro i złoto, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, abyś postawiła na opaskę w błyszczącym odcieniu czerwieni, butelkowej zieleni lub czerni.

A jak dobrać idealną opaskę do włosów? Jeżeli twoja kreacja jest minimalistyczna i ma stonowany kolor, to możesz dowolnie eksperymentować z formą i rozmiarem ozdoby. Jeśli jednak zdecydowałaś się na sukienkę z koronki czy garsonkę w mocnym kolorze, dodaj do niego prostą opaskę z perłami, która nie odwróci uwagi od głównej bohaterki stylizacji.

Źródło zdjęć: © Adobe Stock | artmim Zdobna opaska może być biżuteryjnym dodatkiem do wieczorowej stylizacji

Autorka jest ekspertką serwisu Domodi.pl

