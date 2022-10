Trendy z lat 2000. Co wraca do łask?

Niektórzy jeszcze nie oswoili się z myślą, że moda lat 2000 wraca do łask. Tribale, tuniki czy dzwony wciąż mogą kojarzyć się z modowym koszmarem i obciachem z młodości. Moda jest jednak bezwzględna, a wpływy Y2K wracają w wielkim stylu. Zobacz, co już teraz noszą modelki i gwiazdy.

Moda lat 2000 – charakterystyczne elementy

Stylistyki, mody, muzyki i kultury lat 2000 nie da się pomylić z niczym innym. To miks trendów spowodowany globalizacją, inspirowanie się gwizdami pop i mnóstwo kolorów. Najważniejszymi elementami mody lat 2000 były trendy lansowane na początku XXI wieku przez gwiazdy, takie jak Britney Spears, Christina Aguilera czy Paris Hilton. Dziś wracają one za sprawą projektów Versace, Fendi czy Miu Miu.

Duże zainteresowanie powracającą stylistyką Y2K (co oznacza rok 2000 w zapisie skrótowym: Y-year, 2K-2000) widać również na Instagramie oraz TikToku, na którym reprezentanci pokolenia Z, pogrążeni w nostalgii za dzieciństwem, lansują nowy styl. Swój udział w wielkim comebacku lat 00. ma także serial "Euforia", który przypomniał nam o takich rzeczach, jak krótkie spódniczki, komplety, crop topy czy bluzki z wycięciami.

Trendy inspirowane latami 2000 – co wraca do łask?

Moda lubi się powtarzać. To musiało spotkać również lata 2000. Minęły już dwie dekady, więc nikogo nie powinno dziwić, że na światowych pokazach mody znowu pojawiają się np. welurowe dresowe komplety. Co jeszcze wraca do łask?

Spodnie z niskim stanem

Po latach dominacji spodni z wysokim stanem zauważamy wielki powrót biodrówek. W latach 2000 spodnie z niskim stanem wykorzystywano często do eksponowania bielizny, najczęściej stringów. Taki krój jeansów lansował m.in. projektant Alexander McQueen. Już teraz możemy zobaczyć, jak modelki i gwiazdy noszą spodnie, które zaczynają się nisko pod pępkiem. Zaraz obok spodni z niskim stanem pojawiają się również klasyczne dzwony, czyli spodnie z szerokimi nogawkami na dole. Czasy hegemonii rurek wydają się dogasać.

Mini spódniczki

W duecie ze spodniami z niskim stanem wracają także słynne "miniówki". Dużą zasługę ma w tym kolekcja Miu Miu na wiosnę-lato 2022. Ultrakrótkie spódniczki można nosić z oversize’owymi marynarkami i długimi kozakami, które również wracają w wielkim stylu. Takich spódniczek wcale jednak nie trzeba kupować u projektantów. Podobnie, jak inne ubrania przywołujące na myśl lata 2000, łatwo znaleźć takie modele w second-handach.

Wąskie okulary

Moda lat 2000 przynosi ze sobą wąskie, wydłużone okulary przeciwsłoneczne lub tzw. "szybkie okulary", które jeszcze do niedawna kojarzone były z całkowitym bezguściem. Głównie przywodzą na myśl kultowy element stroju znanego z "Matrixa", zresztą nie bez powodu. Film ten wywarł ogromny ślad na stylistyce wczesnych lat 2000. Trend na tego rodzaju okulary z kolorowymi szkłami czy z prostokątnymi oprawkami widoczny był już rok temu, ale teraz wraca ze zdwojoną siłą.

Torebki na krótkiej rączce

Małe torebki na ramię typu baguette i croissant to symbol lat 2000. Są to małe, podłużne torebki na krótkiej rączce, noszone pod ramieniem. Modę na nie spopularyzowała Carrie Bradshaw, czyli postać grana przez Sarah Jessicę Parker w "Seksie w wielkim mieście". Są małe, ale wygodne i praktyczne. Takie torebki noszone nawet do najprostszych stylizacji dodadzą outfitowi pazura charakterystycznego dla mody 2000.

Bojówki

Moda lat 00. to także ikoniczna moda męska. Na początku XXI wieku na czasie były spodnie bojówki z szerokimi nogawkami, np. z motywami militarnym czy z bardzo popularnym w latach 2000 wzorem moro, rozpięte koszule z podkoszulkami, dresowe komplety. W powietrzu wyczuwalny jest powrót właśnie bojówek czy spodni cargo z kieszeniami po bokach. Już teraz bojówki obecne są w kolekcjach wielu domów mody, np. Miu Miu, Chanel, Balmain i Burberry.

Sukienka na spodnie

To może być dla wielu najbardziej traumatyczny element mody lat 00. Sukienki lub tuniki noszone na spodnie pojawiały się już w latach 90. Dotychczas sukienki zakładane na jeansy straszyły głównie ze zdjęć z lat 2000. Teraz wracają i na szczęście prezentują się nieco lepiej niż kiedyś. Jak nosić taki zestaw? Spodnie i sukienka powinny stanowić zgrany komplet – pasować do siebie kolorystycznie i być wykonane z podobnego materiału. Powinny być proste w formach, bez niepotrzebnych zdobień. W przeciwnym wypadku może to wyglądać kiczowato.

