Najlepsze stylizacje tygodnia. Izabela Janachowska w krwistej czerwieni

Drugim najważniejszym wydarzeniem medialnym tego tygodnia był finał 11. edycji programu "Top Model". A na nim pojawiła się znana fashionistka, Ada Fijał , i jak zwykle nie zawiodła. Zaprezentowała się bowiem w monochromatycznej stylizacji w kolorze gorzkiej czekolady . Miała na sobie gorsetowy top, oversize'owy garnitur oraz długie, skórzane rękawiczki. Fijał przełamała ten look dodatkami: jaskrawożółtą torebką pokrytą futerkiem oraz wąskimi okularami z oprawkami w niemalże tym samym odcieniu. Ta stylizacja to idealna kombinacja aktualnych trendów.

Klasyka zawsze się obroni. Joanna Przetakiewicz wie o tym doskonale. Dlatego na galę z okazji 30-lecia telewizji Polsat założyła śnieżnobiałą suknię do ziemi o prostym kroju . Kreacja odznaczała się głębokim dekoltem w kształcie litery "v" oraz mocniej zarysowanymi ramionami. Bizneswoman dobrała do tego jedynie czarną kuferkową torebkę . Minimalizm w czystej postaci.

Paulina Sykut-Jeżyna jako jedna z najbardziej popularnych prezenterek Polsatu musiała zabłysnąć na gali 30-lecia stacji. I bez wątpienia jej się to udało. Miała na sobie cielistą suknię o kroju księżniczki , którą od góry do dołu pokrywały mieniące się cekiny. Jest prosto, ale jednocześnie bardzo zdobnie. Idealnie na taką okazję. Całość uzupełniły jedynie drobne, wiszące kolczyki, które towarzyszyły rozpuszczonym włosom.

W tym tygodniu obyła się także konferencja prasowa Reme z nową ambasadorką marki jako gościem honorowym. A została nią Marieta Żukowska . Aktorka prezentowała się elegancko i z klasą. Miała na sobie białą bluzkę o kroju crop. Jej długie rękawy kończyły się ściągaczami i w ten sposób tworzyły nieco bufiasty efekt. Żukowska założyła do tego granatowe spodnie z wysokim stanem i szerokimi nogawkami, czyli jeden z najmodniejszych modeli w tym sezonie . Uzupełnieniem całości były czarne szpilki i zdobna kopertówka.

