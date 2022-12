Nosisz tak torebkę? To mówi o tobie więcej, niż myślisz

Torebka – wierna towarzyszka każdego dnia spędzonego poza domem. Jej zawartość potrafi uratować z opresji. Jej wygląd może być manifestem indywidualnego stylu. A sposób noszenia, zdradza naturę jej właścicielki. W ręku, na przedramieniu, na ramieniu albo przełożona przez ciało – możliwości jest wiele. Jesteś ciekawa, do której grupy należysz? Portal Jagran Josh wyłonił trzy metody noszenia torebki, za którymi kryją się trzy różne typy osobowości.

Nosisz torebkę na przedramieniu? Lubisz władzę i prestiż

Jeśli nosisz torebkę na przedramieniu, to znaczy, że emanujesz pewnością siebie i budujesz dystans. Starasz się zachować klasę w każdej sytuacji. Pragniesz być autorytetem i budzić w ludziach szacunek. Budujesz swój wizerunek tak, aby inni liczyli się z twoim zdaniem. Cenisz sobie ludzi z zasadami. Ponadto wiesz, czego chcesz w życiu i odważnie brniesz do swojego celu. Jesteś niezależna i ambitna. Imponują ci rycerskie zachowania płci przeciwnej. Noszenie torby na przedramieniu to charakterystyczna metoda przypisywana gwiazdom.

Nosisz torebkę na ramieniu? Jesteś z natury beztroska i spontaniczna

Torba zawieszona na ramieniu przypisywana jest kobietom, które cenią sobie funkcjonalność i wygodę. To metoda, która pozwala uwolnić swoje ręce, a tym samym zapewnić sobie pełną swobodę ruchu. Model luźno zawieszony pasuje do osób energicznych, spontanicznych, beztroskich i żyjących chwilą. Z kolei zawieszona na ramieniu i dociśnięta do ciała torba, może świadczyć o braku pewności siebie oraz ostrożności w relacjach z innymi.

Nosisz torebkę w ręku? Jesteś otwarta i życzliwa dla ludzi

Jeśli nosisz torbę w dłoni, być może nie chcesz, aby ludzie odbierali cię jednoznacznie. Chcesz zasygnalizować, że jest w tobie dużo więcej, niż to, co widzą na pierwszy rzut oka. Kobieta z torbą w dłoni kojarzona jest z osobą empatyczną, pomocną i życzliwą dla innych. Ten sposób noszenia torebki przypisywany jest osobom delikatnym i wrażliwym, które kryją w sobie szczególną wartość.

