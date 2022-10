Anna Popek w stylu pensjonarki. Ta sukienka zachwyci wielu

Ta sukienka to klasyka, która nigdy nie wychodzi z mody. Przebojem wdarła się do lat 70., dzisiaj zajmuje ważną pozycję w szafie każdej miłośniczki mody retro. Co chwila przechodzi lekkie transformacje, ale pozostaje wierna bieli, czerni, kołnierzykom, krawatkom i kontrastującym z rękawem mankietom. Wieczorową wersję sukienki pensjonarki zaprezentowała wczoraj Anna Popek.