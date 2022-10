Płaszcz puchowy damski w modnych stylizacjach. Sprawdź, jak go nosić

Gdy temperatury za oknem spadają, moda schodzi na dalszy plan. Jeśli wybierając, w co się ubierzesz, myślisz przede wszystkim o komforcie cieplnym, mamy dla ciebie rozwiązanie idealne. Puchowy płaszcz skutecznie ochroni przed chłodem i będzie modną bazą stylizacji. Podpowiadamy, z czym go nosić.

Hit sezonu: płaszcz puchowy damski. To okrycie wierzchnie jest ciepłe i stylowe

Uwielbiają go Gigi Hadid, Emily Ratajkowski, Billie Eilish i redaktor naczelna amerykańskiego "Vogue’a" Anna Wintour. Płaszcz puchowy damski na stałe zagrzał miejsce w szafach gwiazd i niezmiennie króluje na wybiegach największych domów mody. Tylko w ostatnich sezonach pojawiał się u Versace, Balenciagi czy Givenchy. W dodatku jest w stałej ofercie najpopularniejszych sieciówek.

Czarny, beżowy, w neonowym kolorze, w wersji oversize albo z paskiem w talii – każdy płaszcz puchowy damski znajdziesz na Allani.pl. W modzie są zarówno długie, które otulają niczym ciepła kołdra, jak i krótsze, przeskalowane, w rozmiarze XXL. Niezależnie od tego, na którą opcję postawisz, zyskasz okrycie wierzchnie, które sprawdzi się w trudnych warunkach pogodowych.

To idealne rozwiązanie dla zmarzluchów i dla lubiących proste, zimowe stylizacje. Wystarczy bowiem kilka dobrze dobranych dodatków, by stworzyć modny set z puchowym płaszczem w roli głównej. Nie wiesz, z czym go nosić? Przedstawiamy kilka sprawdzonych połączeń, które wyglądają stylowo i zapewniają ciepło.

Płaszcz puchowy w stylizacji na co dzień. Z czym go połączyć?

Długi płaszcz puchowy to niezawodny wybór na co dzień. Gdy na zewnątrz robi się naprawdę chłodno, możemy nosić go w duecie z ciepłym swetrem z golfem. Do kompletu wystarczy dodać ulubione, leżące jak ulał jeansy oraz modne botki. Świetnie sprawdzą się nie tylko trapery, ale też skórzane kowbojki czy masywne chunky boots. Całość uzupełnią dodatki: wełniana czapka, duży szal i praktyczna torba typu shopper. Tak ubrana możesz stawić czoła mrozom w dobrym stylu.

Elegancka stylizacja z puchowym płaszczem? Ten zestaw sprawdzi się w drodze do biura

Chociaż puchowy płaszcz ma casualowy charakter nic nie stoi na przeszkodzie, by nosić go w eleganckim wydaniu, szczególnie, gdy jest już za zimno na wełniany trencz. Klasyczny model z puchowym wypełnieniem będzie doskonale współgrał z białą koszulą i cygaretkami. Do takiego zestawu najlepiej dobrać skórzane sztyblety i torebkę aktówkę. Będzie ciepło i stylowo.

Źródło zdjęć: © Getty Images | 2022 Edward Berthelot Puchowy płaszcz dobrze sprawdzi się w jesiennych stylizacjach

Komfort na weekend: płaszcz puchowy w stylizacji na luzie

Puchowy płaszcz damski to idealny towarzysz dla legginsów i ciepłej bluzy oversize. W takim zestawie zda egzamin podczas zakupów, spacerów po parku czy aktywności w plenerze w chłodne dni. Do stylizacji na luzie najlepiej pasować będą śniegowce. Możesz wybrać buty typu emu albo niezawodne w trudnych warunkach pogodowych modele Moon Boot.

Źródło zdjęć: © Getty Images | 2022 Jeremy Moeller Puchowy płaszcz odnajdzie się także w zestawie sportowym

Płaszcz puchowy damskie w stylizacji na wieczór. Ten zestaw uwielbiają gwiazdy

Czy płaszcz puchowy odnajdzie się w stylizacji na wieczór? Gwiazdy udowadniają, że tak. Przeskalowane modele łączą z sukienkami mini i botkami lub kozakami na szpilce. To idealna propozycja na wieczorne wyjścia jesienią i zimą. Okrycie wierzchnie ochroni przed chłodem, a jednocześnie świetnie wpisze się w zestaw.

Źródło zdjęć: © Getty Images | 2022 Edward Berthelot Puchowy płaszcz pasuje też do sukienek

Autorka jest ekspertką serwisu Allani.pl

