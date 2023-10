Proste i eleganckie sukienki wieczorowe. To na te modele najczęściej stawiają gwiazdy

Proste, eleganckie sukienki wieczorowe mają tę przewagę nad najmodniejszymi sukniami sezonu, że nigdy nie tracą na aktualności. Z powodzeniem można je trzymać w szafie latami i wyjmować z niej zawsze, gdy zajdzie taka potrzeba. Rewelacyjnie sprawdzają się one przy wielu okazjach. Dodają niebywałej klasy i wbrew pozorom – wcale nie są mniej efektowne od tych bogato zdobionych. Nie wierzysz? Spójrz tylko na te propozycje.

O małej czarnej sukience w ostatnich latach pisano do znudzenia. Choć jej fenomen jest niepodważalny, warto poszukać dla niej równie ponadczasowej, a jednocześnie bardziej nietuzinkowej alternatywy. Dobrym wyborem będzie mała czerwona, czyli sukienka wieczorowa midi w karminowym, szkarłatnym lub burgundowym odcieniu. Taka kreacja pozwoli ci wyróżnić się z tłumu. Sprawi, że poczujesz się niezwykle kobieco, a jednocześnie będzie gwarancją stylowej klasy.

Małą czerwoną w szafie ma między innymi Małgorzata Kożuchowska. Aktorka wybrała dla siebie prostą, dość skromną kreację z długim rękawem, zabudowanym dekoltem i delikatnymi marszczeniami w talii. Tym, co przyciąga uwagę, jest tutaj kolor, w którym nie da się przejść niezauważoną. Co więcej: jest on idealny zarówno na wesele, jak i sylwestra czy karnawał.