Sukienki cekinowe jeszcze do niedawna kojarzyły się głównie z okresem karnawałowym. Na szczęście trendy wprowadziły je do całorocznej mody imprezowej, dzięki czemu możesz wybierać je i zimą, i latem. Jeśli do tej pory podchodziłaś do nich ostrożnie, to najwyższy czas to zmienić i na stałe wprowadzić sukienki cekinowe do imprezowych stylizacji. Dzięki nim zostaniesz gwiazdą każdej zabawy.