Te szorty damskie wracają co sezon. Na liście cztery pary krótkich spodenek

Idealne szorty damskie? Muszą być wygodne, pasować do wielu stylizacji i świetnie sprawdzać się w upały. Poniżej znajdziesz cztery modele, które do mody wracają co roku jak bumerang. Nic dziwnego. Są stylowe i zapewniają maksymalny komfort.

Chociaż uwielbiamy zwiewne letnie sukienki i modne spódnice, to nie oszukujmy się: w wielu sytuacjach szorty będą znacznie wygodniejsze i zdecydowanie bardziej praktyczne. Trzeba tylko wybrać odpowiednie. Wśród najmodniejszych znajdziemy mnóstwo modeli, które przykuwają uwagę kolorami czy nietypową formą. Jeśli jednak zależy ci na tym, by styl szedł w parze ze stuprocentowym komfortem, warto postawić na wygodny krój i sprawdzić skład materiału.

Jeśli właśnie rozglądasz się za idealną parą krótkich spodenek na lato, sprawdź koniecznie poniższe modele. Zdominują trendy nie tylko w tym sezonie.

Szorty jeansowe damskie – dobrze skrojone to must have w kobiecej szafie

Jeansowe szorty damskie to letni odpowiednik klasycznych jeansów. Chętnie nosi je chociażby Julia Wieniawa. To żadne odkrycie, ale jeśli w chłodniejsze dni sięgasz po spodnie z denimu częściej niż po inne elementy garderoby, dobrze skrojone krótkie spodenki z tego samego materiału będą dla ciebie strzałem w dziesiątkę. Jakie wybrać, by móc nosić je na wiele sposobów, a jednocześnie cieszyć się wygodą?

Bardzo komfortowe będą jeansowe szorty damskie z wysokim stanem, najlepiej o kroju mom jeans lub baggy. Luźniejsza nogawka to większa swoboda ruchów. W takich spodenkach możesz wskoczyć na rower, wybrać się na długi spacer albo po prostu chodzić na co dzień. Hitem sezonu są też jortsy, czyli szerokie szorty damskie z jeansu sięgające tuż przed kolano. Jeśli nie czujesz się pewnie w bardzo krótkich spodenkach, ten fason pokochasz od pierwszego założenia.

Eleganckie szorty damskie – alternatywa dla spódnicy. Warto je mieć

Szorty damskie wbrew pozorom nie są zarezerwowane na rowerowe wyprawy i wakacyjne wyjazdy. Jeśli szukasz takich, w których będziesz wyglądać elegancko, sięgnij po krótkie spodenki z nogawką w kant. Możesz wybrać klasyczne – sięgające do połowy uda albo postawić na eleganckie bermudy przed kolano.

Takie eleganckie szorty będą świetnie wyglądać w towarzystwie lnianej koszuli i wygodnych mokasynów. Zgraną całość stworzą też z garniturową kamizelką i sandałkami na niewielkim obcasie.

Luźne szorty z naturalnego materiału – do T-shirtów i koszul

Szukasz złotego środka pomiędzy szortami z jeansu a tymi w eleganckim wydaniu? Postaw na prosty krój wiązany w pasie, z szerszymi nogawkami do połowy uda. Takie krótkie spodenki będą pasować zarówno do lnianej koszuli, jak i do ulubionego T-shirtu.

W upały najlepiej sprawdzą się modele z naturalnych materiałów. Faworytami są lniane i muślinowe szorty, od których roi się w aktualnych kolekcjach sieciówek. Najbardziej uniwersalne będą beżowe, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by sięgnąć po te w odcieniu fuksji, pistacji czy pomarańczu.

Szorty dresowe damskie – wygoda w dobrym stylu

Do trendów co sezon wracają też krótkie spodenki, które jeszcze do niedawna służyły nam głównie w domowym zaciszu. Dziś szorty dresowe, bo o nich mowa, zyskują na stylu dzięki modnym detalom i odcieniom lata. Na oliwkowe zdecydowała się chociażby Anna Lewandowska.

Takie szorty wbrew pozorom przydadzą się nie tylko w domu. Świetnie sprawdzą się podczas rowerowych wycieczek, na rodzinnych spacerach czy w długiej podróży. W końcu trudno o wygodniejszy element garderoby na upalne dni.

Autorka jest ekspertką serwisu Allani.pl

