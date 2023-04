W roli głównej: czółenka bez pięty. Jak nosić ten rodzaj obuwia?

Czółenka damskie bez pięty to buty idealne na wiele okazji. Jakie wybrać?

Mogą być w stylu retro, a’la lata 50. albo w bardziej nowoczesnej wersji – na obcasie o nietypowym kształcie. Czółenka bez pięty w modzie królują od dawna, a wiosną i latem stanowią najlepszą alternatywą dla pełnych, zabudowanych szpilek. Plusy? Elegancki wygląd i ponadprzeciętny komfort noszenia.

Wybierając czółenka bez pięty, masz pewność, że stopy będą odpowiednio wentylowane nawet, gdy za oknem zrobi się naprawdę ciepło. Dodatkowo ten rodzaj obuwia, w przeciwieństwie do odkrytych sandałów na obcasie, sprawdzi się przy wielu okazjach, nawet w biurze czy na biznesowym spotkaniu (oczywiście jeśli dress code uwzględnia inne niż pełne buty). Aby jednak móc wykorzystać go w wielu stylizacjach, warto w przemyślany sposób wybrać idealny model.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Tym doczyścisz białe buty. Kobiety stosują to do twarzy

Zacznijmy od początku. Co to są czółenka bez pięty? To buty na obcasie z głęboko wyciętym przodem, który zakrywa palce. W tylnej części mają pasek zapinany na małą klamerkę lub dopasowujący się do stopy dzięki elastycznej, gumowej wstawce. Przy wyborze idealnego modelu warto zwrócić uwagę na wysokość obcasa. Jeśli zależy ci na wygodzie, dobrym pomysłem będą czółenka bez pięty na słupku. Jeśli szukasz naprawdę eleganckich butów, postaw na szpilki odkrywające piętę.

Jak nosić buty bez pięty? Stylistka podpowiada

Niezależnie od tego, czy wybierzesz czółenka na szpilce bez pięty, czy zdecydujesz się na stabilny, masywny obcas, zyskasz niezwykle uniwersalne buty. Będą idealnym dopełnieniem stylizacji na ciepłe dni. Z powodzeniem możesz łączyć je z ulubionymi sukienkami i spódnicami, ale też nosić do jeansów czy materiałowych spodni. Ten rodzaj obuwia znakomicie odnajdzie się zarówno w codziennych strojach, jak i w bardziej eleganckim anturażu: w wersji biznesowej, wieczorowej czy koktajlowej. Jeśli szukasz pomysłów na to, jak nosić buty bez pięty, poniżej znajdziesz kilka inspiracji.

Czarne czółenka bez pięty w stylizacji do biura – z czym je połączyć?

Czarne lub granatowe czółenka bez pięty to minimalistyczne i eleganckie buty, które wiosną i latem mogą zastąpić zabudowane szpilki. Noś je do ołówkowej sukienki i klasycznej, skórzanej torebki albo zakładaj do szykownego garnituru z prostymi spodniami i marynarką. Zarówno czółenka bez pięty na słupku, jak i te na szpilce, będą też dobrym dodatkiem do garsonki, która właśnie wraca do łask w wielkim stylu. Łącz je z kostiumem ze spódnicą przed kolano i pudełkowym żakietem, a bez wątpienia zadasz szyku.

Beżowe czółenka bez pięty to buty w sam raz na wyjątkowe okazje. Jak je nosić?

Nie ma bardziej uniwersalnych i ponadczasowych butów na obcasie od tych w kolorze nude. Jeśli szukasz idealnych na lato, postaw na beżowe czółenka bez pięty. Poza tym, że optycznie wydłużą i wysmuklą nogi, będą rewelacyjnie współgrać z każdą szykowną stylizacją. Wypróbuj je w połączeniu z sukienką w kwiaty, w pastelowym kolorze, z tiulu – w wersji na wesele, czy ze spódnicą a’la serialowa Carrie Bradshaw. W każdym wydaniu będą strzałem w dziesiątkę.

Kolorowe czółenka bez pięty – stylizacje na co dzień

Jeśli lubisz, gdy buty rzucają się w oczy i są dla stylizacji ciekawym kontrastem, sięgnij po model w nietypowym kolorze. Dobrym pomysłem będą czerwone, fuksjowe czy zielone czółenka bez pięty, które pasują jak ulał do sukienek w kwiaty czy klasycznych jeansów: niebieskich, granatowych lub białych. W takiej wersji nosi je chociażby Małgorzata Ohme.

Autorka jest ekspertką serwisu Allani.pl

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl