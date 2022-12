Zdradziła trik stylistek. Połączenie tych kolorów wygląda luksusowo

Mary-Louise to tiktokerka działająca pod nazwą @tatianatretyak.brand, która pasjonuje się modą. Jej styl bazuje na kobiecości, estetyce glamour i zmysłowym szyku. Stylizacje tiktokerki mogą sprawiać wrażenie drogich i zasięgniętych z wyżej półki . Cytując klasyka - wyglądają jakby luksusowo. Ale to tylko wrażenie, które Mary-Louise osiąga za sprawą kilku kolorystycznych trików . Wystarczy połączyć ze sobą odpowiednie barwy, aby stworzyć kompozycję wyglądającą na drogą i ekskluzywną.

Te dwa wyraziste kolory to modne i nowoczesne połączenie, które świetnie wygląda w towarzystwie minimalistycznych ubrań . Intensywny i musztardowy odcień żółtego wprowadzi do stylizacji "plamę" rzucającego się w oczy koloru, a czerń stonuje całość, tworząc bezpieczną bazę.

Klasyka, podobnie jak klasa, nie przemija. Brąz to elegancki, a tym samym naturalny odcień, który ma w sobie wiele odsłon. Zdecydowanie bliżej mu do przeszłości, przez co stanowi wspomnienie minionych dekad przepełnionych codzienną elegancją. Biel to idealny partner dla brązu, który rozświetla całość i niczym czysta kartka – eksponuje najróżniejsze odcienie brązu. Czekoladowy, toffee, z domieszką chilli...