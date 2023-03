Jak nosić transparentne buty? Pięć stylizacji z przezroczystym obuwiem

Szpilki, sandałki, a nawet kozaki – transparentne buty regularnie wracają do trendów. Chociaż wciąż budzą kontrowersje, są efektowne i przykuwają uwagę. Jak je nosić, by zadawać szyku? Sprawdź.

Transparentne buty – oryginalny trend

Transparentne buty to zdecydowanie jeden z najbardziej kontrowersyjnych trendów ostatnich sezonów. Dla jednych są idealnym dopełnieniem stylizacji, dla innych – synonimem kiczu. Mimo że budzą mieszane uczucia, regularnie pojawiają się na wybiegach największych domów mody, w kolekcjach sieciówek i stylizacjach gwiazd. W czym tkwi ich fenomen?

Przezroczyste szpilki przede wszystkim optycznie wysmuklają i wydłużają nogi, ale też są niezwykle uniwersalne. Podobnie, jak czółenka w kolorze nude, transparentne buty pasują do naprawdę wielu rzeczy z kobiecej garderoby. Świetnie współgrają z wzorzystymi tkaninami czy bogato zdobionymi dodatkami. Co więcej: nie można odmówić im tego, że robią wrażenie i przyciągają wzrok. Jeśli lubimy się wyróżniać i eksperymentować ze stylem, taka para obuwia to doskonały wybór.

Jak nosić transparentne buty? Podstawowe wskazówki

Przezroczyste szpilki, sandałki czy kozaki (fanką tych ostatnich jest chociażby Kim Kardashian) mogą okazać się oryginalnym uzupełnieniem ubioru zarówno na co dzień, jak i na specjalną okazję. Dzięki temu, że są niemal niewidoczne, możemy łączyć je nie tylko z klasycznymi ubraniami, ale też z odważniejszymi krojami czy wzorami. Jeśli szukasz pomysłów na to, z czym nosić transparentne buty, poniżej znajdziesz pięć stylowych inspiracji.

Z czym nosić transparentne buty? Sukienka to najlepszy wybór

Transparentne buty i sukienka to sprawdzone połączenie na wiele okazji. Sprawdzi się na randce, weselu czy wieczornym wyjściu z przyjaciółmi. Przezroczyste szpilki pasować będą do niemal każdej kreacji. Z powodzeniem możemy połączyć je ze slip dress, czyli satynową sukienką na ramiączkach, ale też z długą wieczorową suknią czy bardziej dziewczęcą mini z falbankami. Na tę ostatnią opcję postawiła chociażby Joanna Opozda.

Przezroczyste szpilki i kobiecy garnitur – idealny zestaw na wiele okazji

Transparentne szpilki to buty, które rewelacyjnie współgrają z klasycznymi, eleganckimi ubraniami. Wystarczy, że zestawimy je z szykownym damskim garniturem, a zyskamy stylizację z ogromną klasą. W takim wydaniu przezroczyste buty wyglądają naprawdę efektownie.

Jak nosić transparentne buty na obcasie? Do spódnicy

Kim Kardashian nosiła transparentne kozaki do krótkiej, jeansowej spódniczki. Chociaż ten zestaw to ewidentne nawiązanie do mody lat 2000., możemy nadać mu odrobinę więcej szyku. Wystarczy, że mini zamienimy na midi. Spódnice do połowy łydki doskonale komponują się z przezroczystym obuwiem. Co na górę? Koszula oversize, top na ramiączkach albo bluzka z fontaziem.

Źródło zdjęć: © Getty Images | 2023 Jeremy Moeller Transparentne buty komponują się dobrze ze wszystkim

Transparentne szpilki i jeansy – oryginalne połączenie, które robi wrażenie

Jak nosić transparentne buty w stylizacji na co dzień? Najlepiej z jeansami. Na to proste połączenie zdecydowała się Katarzyna Cichopek. Wystarczy dodać top, kardigan lub sweter oraz modną torebkę i oryginalny, codzienny strój gotowy.

Do czego nosić przezroczyste sandały? Transparentne buty na lato

Ciekawym rozwiązaniem na wiele okazji są też transparentne sandały, które nieprzypadkowo wracają do trendów jak bumerang. Z czym je nosić? Nasz typ to sukienki maxi i kobiece kombinezony z szerokimi nogawkami. W połączeniu z przezroczystymi butami wyglądają nowocześnie i bardzo efektownie.

Autorka jest ekspertką serwisu Allani.pl

