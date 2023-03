Tak ubrana przyszła do kawiarni. Kasia Cichopek podkręciła temperaturę

Ulubione buty Kasi Cichopek - najczęściej zestawia je z sukienkami

Białe sneakersy to ulubione obuwie aktorki, które zazwyczaj zestawia z lekkimi i wiosennymi sukienkami. Trampki i buty sportowe na grubszej podeszwie pasują niemalże do wszystkiego, a przy tym przełamują dziewczęcy i romantyczny charakter sukienek na wiosnę. I chociaż Kasia Cichopek zaliczyła mały falstart, to już lada moment kolorowe sukienki zaleją ulice.