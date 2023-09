Oto trend, w którym najważniejsza jest wygoda. Na czym polega gorpcore?

Przede wszystkim gorpcore stawia na ubrania lepszej jakości, które są komfortowe w noszeniu. Tej jesieni trend zaleje ulice wielkich miast, łącząc w sobie wygodę oraz styl. Do powstania gorpcore przyczyniła się poniekąd pandemia i czas, kiedy wszyscy zmuszeni zostaliśmy na pozostanie we własnych domach. Ubiór w czterech kątach zawsze ma być wygodny i funkcjonalny, a w czasie lockdownu nikt nie myślał o modzie i najnowszych trendach.

W tamtym czasie, gdy tylko była taka możliwość, chętnie korzystaliśmy z otoczenia natury, chodziliśmy na spacery do parku lub organizowaliśmy wyjazdy poza miasto. Wtedy też popularność marek, które specjalizują się w ubraniach sportowych, wyraźnie wzrosła. Co to oznaczało dla świata mody? Rewolucję, która skutecznie zmieniła postrzeganie sezonowych trendów.

Czym jest trend gorpcore?

Aby zrozumieć, czym jest trend, który jesienią zaleje ulice miast, należy wiedzieć, skąd gorpcore czerpie inspiracje. Wyobraźmy sobie górski krajobraz i ubrania, które zazwyczaj pojawiają się na szlakach. To właśnie z ubioru górskich turystów wywodzi się gorpcore. Outfity wędrowców, którzy łakną pięknych widoków i niezapomnianych przeżyć, sprawiły, że modowi giganci nieco inaczej zaczęli postrzegać swoje projekty.

Połączenie funkcjonalności sportowej odzieży wraz z miejskim stylem ulicznym tworzy unikalną i przemyślaną estetykę, którą pokochało wiele influencerek m.in. Hailey Bieber czy Bella Hadid. Kluczowymi elementami trendu gorpcore są przede wszystkim: wygodne kurtki, funkcjonalne kombinezony, solidne buty trekkingowe oraz plecaki o technicznych kształtach.

Outdoorowe polary czy buty trekkingowe znalazły swoje miejsce w streetwearze, a entuzjaści mody zachwycili się masywnymi sneakersami, które współgrają nie tylko z estetyką Y2K, ale także ze zwiewnymi sukienkami, plisowanymi spódnicami czy jeansowymi spodenkami, przypominającymi modele z działów męskich.

Biwak, survival, trekking? Nie, to tylko gorpcore

Jeśli w najbliższych miesiącach zobaczysz kobiety w oversizowych kurtkach, czapkach, które wyglądają, jakbyś pożyczyła je od miłośników wędkarstwa lub polarowych bluzach z kieszenią z przodu, możesz mieć pewność — gorpcore dotarło do twojego miasta. Stylizacje gorpcore mają jednak kilka zasad, które warto znać.

Trzy zasady gorpcore

Gorpcore to przede wszystkim warstwy. Pamiętasz, jak wybierałaś się na wycieczkę szkolną, a nauczyciele i rodzice nagminnie przypominali o ubiorze "na cebulkę"? Jeśli tak, to pierwszą zasadę tego stylu masz już opanowaną.

Po drugie — gorpcore powinien być praktyczny. Zazwyczaj ubrania dla górskich turystów są wodoodporne i zaawansowane technologicznie. Mają kilkanaście kieszeni lub odpinane nogawki. Jesienny trend także powinien do tego nawiązywać.

Ostatnia i zarazem bardzo ważna rzecz to kolory. Gorpcore to stonowane barwy. Dominują odcienie szarości, beżu, czerni i brązów. Nie może jednak zabraknąć małych akcentów kolorystycznych — pomarańczy, czerwieni czy różu, które mają gwarantować zauważalność na trasie.

Jak nosić gorpcore?

Gorpcore to trend, który idealnie wpisuje się w dzisiejsze potrzeby współczesnych kobiet. Połączenie wygody, funkcjonalności i stylu sprawia, że ten modowy kierunek zdobywa coraz większe uznanie. Inspirując się ubiorem górskich turystów, gorpcore przekształca ich praktyczny strój w estetyczne kompozycje dostosowane do miejskiego stylu życia.

Dzięki wyjątkowemu połączeniu neutralnych kolorów, warstw i funkcjonalnych dodatków, każda kobieta może odnaleźć w sobie pasję do tego modnego nurtu. Coraz więcej it-girls sięga po popularny trend, lecz przy tym wszystkim stara się zachować indywidualne podejście — bo gorpcore musi być wygodny, a najlepiej czujemy się w ubraniach, które są dla nas komfortowe. Jesteś gotowa przyjąć ten dynamiczny trend i połączyć w jednym stylu wygodę oraz modę?

Gorpcore — inspiracje

Jeśli szukasz inspiracji do stworzenia streetwearowego looku gorpcore, warto zobaczyć, co nosi na co dzień np. Bella Hadid. Ciekawe propozycje znajdziemy również u polskich gwiazd. Anna Lewandowska do codziennych stylizacji przemyca czapki z daszkiem i kamizelki. Obydwa elementy będą niezwykle popularne w nadchodzących miesiącach.

Z kolei w garderobie Julii Wieniawy znajdziemy m.in. polary i bluzy w stylu vintage, czyli wygodne i ciepłe elementy, które wpisują się w stylistykę gorpcore.

Styl czerpie inspirację nie tylko z biwaków czy pieszych wędrówek, ale też z narciarstwa i wspinaczki górskiej. Dlatego puchowa kurtka to must-have. Bardzo kobiecy model wybrała Marcelina Zawadzka. Róż to absolutny hit tego sezonu.