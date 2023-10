Ramoneska beżowa to jesienny must have. Wiemy, jak wybrać kurtkę, która zostanie z tobą na lata

Beżowa ramoneska – coroczny hit w modzie damskiej

Jeśli uważnie śledzisz świat damskiej mody, to na pewno już wiesz, że beżowa ramoneska powraca do trendów jak bumerang. Choć nie jest aż tak popularna, jak jej czarna odpowiedniczka, to nie można odmówić jej uniwersalności i ponadczasowego wyglądu. To model, który możesz nosić praktycznie do wszystkiego – od jeansów flare, przez cygaretki, aż po satynowe sukienki bieliźniane.

To jednak nie koniec. Podobnie jak inne okrycia wierzchnie, tak i beżowa ramoneska może przyjmować rozmaite odsłony, dzięki czemu bez problemu dopasujesz ją do swojego stylu. Motocyklowy klasyk z pasem w talii i asymetrycznym zamkiem? Oversize'owy model, który idealnie wpisuje się w trendy ostatnich sezonów? A może ramoneska z kożuszkiem, dzięki któremu przyda się nie tylko jesienią, ale także zimą? Wybór jest ogromy.

Beżowa ramoneska to dobry wybór na jesień © Getty Images | Edward Berthelot

Prawdziwa czy ekoskóra? Podpowiadamy, jaki materiał beżowej ramoneski jest najlepszy

Jedną z najważniejszych decyzji, które musisz podjąć w trakcie zakupu kurtki, jest jej materiał. Jeżeli twój budżet ci na to pozwala, to dobrym wyborem jest zainwestowanie w beżową ramoneskę z prawdziwej skóry. Jej właścicielki z pewnością potwierdzą, że jest warta każdej złotówki. Dlaczego? Naturalny materiał ma liczne zalety. Zaliczamy do nich przede wszystkim trwałość i przewiewność, dzięki którym nowa ramoneska zostanie z tobą na wiele sezonów, jednocześnie zapewniając optymalny komfort termiczny.

Beżowa ramoneska w codziennych stylizacjach © Getty Images | Edward Berthelot

Choć komfort noszenia kurtek z prawdziwej skóry jest niezwykle wysoki, to równie wysoka jest ich cena. Jeżeli nie możesz pozwolić sobie na tak duży wydatek, to śmiało zdecyduj się na tańszą beżową ramoneskę z ekoskóry, którą upolujesz nawet za kilkadziesiąt złotych w sieciówkach.

Beżowa ramoneska z nowoczesnym twistem. Na te modele warto zwrócić uwagę

Choć to klasyczna beżowa ramoneska cieszy się od lat niezmienną popularnością, to na rynku – w sieciówkach, sklepach online i markach premium – znajdziesz kurtki z nowoczesnym twistem, które zachwycają oryginalnością i gwarantują, że wyróżnisz się tej jesieni z tłumu. O jakich modelach mowa?

Ciekawą propozycją jest np. hybryda ramoneski i trencza. Brzmi jak szaleństwo? Wystarczy spojrzeć na Katarzynę Cichopek, która dodała do tego duetu miękki kożuszek. Jej kurtka to gwarancja ciepła i stylu bez względu na pogodę.

Podczas zakupu nowej kurtki warto zwrócić też uwagę na beżową ramoneskę w stylu boho. Mowa m.in. o modelu z krótkimi lub długimi frędzlami i luźniejszym kroju, który będzie pasować znakomicie do sukienek maxi w kwiaty czy długich jeansowych spódnic. Z kolei fankom totalnego przeciwieństwa mody na obszerne, oversize'owe okrycia wierzchnie polecamy krótką i dopasowaną beżową ramoneską, np. podobną do tej, którą wybrała Małgorzata Opczowska. Prezenterka znalazła stylowy kompromis między rockowymi klimatami a elegancją.

Autorka jest ekspertką serwisu Allani.pl

