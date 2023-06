Sandały sportowe, czyli wygoda w stylowej odsłonie. Noś je modnie na trzy sposoby

Jak nosić sportowe sandały, by wyglądać modnie?

Dlaczego warto kupić sandały sportowe damskie?

Wbrew pozorom sandały sportowe damskie są szalenie uniwersalne. Choć pierwotnie były zarezerwowane dla wycieczkowych, codziennych czy właśnie sportowych stylizacji, to zmieniające się co sezon trendy sprawiły, że ultrawygodne modele trafiły na wybiegi i do kolekcji topowych marek. Efekt? Coraz częściej pojawiają się w zestawach z lnianymi garniturami, gorsetowymi topami, jeansami wide leg czy sukienkami maxi.

Sandały sportowe damskie są również wygodne, dzięki czemu sprawdzają się doskonale podczas każdego wyjścia, nie tylko tego codziennego. Z powodzeniem możesz nosić je też na weekendowe imprezy, drinki z przyjaciółkami, a nawet na festiwale. Dodatkowo w sklepach znajdziesz je w rozmaitych odsłonach. Do wyboru masz typowo sportowe sandały, trekkingowe albo te z nutką casualowego lub eleganckiego stylu. A jak ograć sportowe sandały w różnych stylizacjach? Zainspiruj się naszymi propozycjami.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Przyszedł na ślub w sandałach i podartych dżinsach. Szokujące zdjęcia ze ślubu rapera

Hippie stylizacja z sandałami sportowymi – idealny zestaw na egzotyczne wakacje

Wybierasz się na egzotyczne wakacje? W takim razie zabierz ze sobą obowiązkowo sandały sportowe damskie. W urlopowych stylizacjach masz ogromne pole do popisu, jednak naszym ulubionym lookiem jest ten utrzymany w klimatach hippie. Szerokie zwiewne spodnie, top na ramiączkach, naturalne kolory, chustka na głowie – to i jeszcze więcej podpatrzyliśmy np. u Julii Wieniawy. Jej stylizacja to coroczny wakacyjny hit.

Nieśmiertelny letni duet: lniane spodnie i sandały damskie

Nie ma lepszego wyboru na letnie dni od nieśmiertelnego już duetu lnianych spodni i sandałów damskich. Bez obaw zamień klasyczny model ze skóry na ten sportowy, np. w stylu Izabeli Macudzińskiej, gwiazdy programu "Królowe życia". Celebrytka postawiła na biały total look, który nigdy nie wychodzi z mody. Jedno jest pewne: to zestaw z sandałami sportowymi damskimi, który powinnaś przetestować podczas kolejnego słonecznego dnia.

Elegancja ze sportowym akcentem. Modna stylizacja z sandałami na każdy letni event

Czy da się stworzyć elegancką stylizację ze sportowymi sandałami damskimi? Oczywiście, że tak, co potwierdza m.in. look Jessici Mercedes. Blogerka modowa jak nikt inny zna się na trendach. Fantastyczną inspiracją jest jej zestaw z garniturem w roli głównej. W wiosennym lub letnim outficie doskonale sprawdzi się luźniejszy komplet, np. o kroju oversize i inspirowany męską szafą.

Śmiało eksperymentuj z jego kolorem. Oprócz bieli i beżu dobrym pomysłem jest też garnitur damski w ulubionym odcieniu pastelowym, do którego dodasz sportowe sandały w tym samym kolorze. Gwarantujemy, że taka stylizacja zrobi furorę podczas zbliżającego się wydarzenia.

Autorka jest ekspertką serwisu Domodi.pl

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój.