Sukienki dla druhen: 7 najmodniejszych propozycji na sezon ślubny

Wesele to jeden z najważniejszych dni w życiu pary młodej, jednak wiąże się ono ze stresem i ogromną ilością przygotowań, szczególnie ze strony panny młodej. Wybór sukni ślubnej, planowanie dekoracji, a także sukienki dla druhen. Oto 7 najmodniejszych fasonów sukienek dla druhen.

Sukienki dla druhen powinny przykuwać wzrok gości, być szykowne i subtelne, a przy tym nie przyćmiewać kreacji panny młodej. Pamiętasz Jane z filmu "27 sukienek"? Jej szafa pękała w szwach od kreacji — bohaterka aż 27 razy została druhną, a sukienki wybierane przez panny młode w większości przypadków były outfitami na jeden raz. Na jaką kreację najlepiej postawić? Klasyczną pastelową, kwiecistą z falbanami, a może jedwabną mini? Opcji jest wiele.

Sukienki dla druhen - jak wybrać odpowiednią kreację?

Wybierając sukienki dla swoich druhen, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych kwestii. Przede wszystkim powinny one pasować do stylu twojego ślubu — czy to będzie romantyczna uroczystość w ogrodzie, czy też elegancka ceremonia w kościele. Należy również wziąć pod uwagę indywidualne preferencje druhen, aby każda z nich czuła się komfortowo i pewnie.

Uniwersalne sukienki dla druhen

Satynowa sukienka dla druhny

Sukienka wykonana z satynowej tkaniny jest delikatna i elegancka, dlatego z pewnością sprawdzi się w roli kreacji dla druhny. Wiele fasonów jest na tyle uniwersalnych, że będziesz mogła włożyć je także na inne okazje, np. letnią imprezę w plenerze, romantyczną randkę czy chrzciny dziecka.

W wyborze koloru sukienki z satyny warto postawić na kolor błękitny. Ta barwa symbolizuje harmonię, spokój i ukojenie. Błękitny to kolor uniwersalny, który pasuje zarówno blondynkom, jak i brunetkom. Sprawdzi się także przy każdym typie karnacji.

Sukienka dla druhny w pastelowym kolorze

Nieważne czy to delikatny błękit, przygaszony róż, czy jasny odcień beżu — pastele zawsze sprawdzają się w sezonie wiosenno-letnim. Niezwykle kobiecą i subtelną barwą jest pudrowy róż. Kreacje w tym kolorze idealnie pasują na ślub i wesele, dlatego też często możemy zobaczyć druhny w takich sukienkach.

Sukienki dla druhen boho

Sukienka w kwiaty to propozycja, która zawsze cieszy się popularnością w sezonie letnim. Taki wzór jest nie tylko bardzo kobiecy i romantyczny, ale również przyciąga uwagę i dodaje uroku. Spójrz tylko na Katarzynę Cichopek — jej sukienka zrobiła furorę wśród fanów na Instagramie.

Sukienka w kwiaty to uniwersalna propozycja, która sprawdzi się nie tylko podczas wesela w stylu boho, ale także w codziennych stylizacjach. W zależności od dodatków i akcesoriów kwiecistą sukienkę można w prosty sposób zmienić z casualowej na elegancką.

Sukienki na wesele dla druhen — modele w stylu księżniczki

Jeśli chcesz, aby druhy poczuły się naprawdę bajecznie, warto postawić na ozdobne sukienki w stylu księżniczki. Długie kreacje z odkrytymi ramionami, dekoltem w kształcie serduszka lub trenem do samej ziemi z pewnością sprawią, że każda z druhen będzie wyglądać jak Kopciuszek czy Bella.

Przy takiej sukience dobrze dobrać delikatną biżuterię, a także postawić na włosy zaczesane do tyłu lub upięte w kok.

Sukienka slip dress

Sukienka przypominająca koszulę nocną może okazać się prostą, lecz efektowną kreacją dla druhny. Cienkie ramiączka i "lejący się" materiał dodadzą uroku.

Wybierając sukienkę tego typu, dobrze jest postawić na długość maxi. W tym sezonie króluje kolor limonkowy, a także intensywne barwy tj. neonowy róż czy soczysta pomarańcza. Sukienki w tych odcieniach sprawdzą się u druhen, ale także podczas innych ważnych uroczystości czy na letnich spacerach.

Sukienki dla druhen w kolorze miłości

Czerwona sukienka to propozycja dla druhen, które chcą wyglądać zmysłowo i elegancko. Kolor ten to barwa symbolizująca miłość, dlatego też świetnie sprawdzi się na weselu. Jest to jednak kolor bardzo intensywny i nie każda z pań czuje się w nim dobrze.

Sukienka w takim kolorze świetnie wygląda w kroju na jedno ramię. Aby zachować równowagę, warto postawić na dłuższą kreację. Do sukienki w kolorze czerwonym dobrze będą pasować dodatki w kolorze złota, srebra lub czerni. Klasyczna torebka kopertówka i subtelne kolczyki to dodatki, które idealnie uzupełnią taki look.

Sukienka dla druhny — kreacja z błyskiem

Sukienki z połyskującej nitki lub srebrnej tkaniny wyglądają rewelacyjnie — aby nie przesadzić ze stylizacją, tutaj również warto wybrać dłuższy krój lub taki, który podkreśli talię, ale nie odsłoni za dużo ciała. Druhny w srebrnych lub złotych sukienkach poczują się jak gwiazdy, ale nie przyćmią panny młodej.

Sukienka dla druhny wiązana na szyję

Sukienki z odkrytymi ramionami i wiązaniem na szyi to niezwykle kobieca propozycja. Świetnie sprawdzi się w upalne dni. Taki krój idealnie wypada w pastelowych barwach.

Sukienki o takim fasonie mają jednak pewien minus. Nie każda z pań będzie czuć się w niej komfortowo, a to jest jednak najważniejsze.