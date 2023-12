To najwygodniejsze buty na zimę. Jak nosić workery damskie?

Są ciepłe, wygodne i dodają stylizacjom charakteru. Workery damskie to idealne buty na sezon jesienno-zimowy. Jak je nosić, by wyglądać modnie? Podpowiadamy. Sprawdź najlepsze pomysły na stylizacje z workerami w roli głównej.

Workery damskie – co to za buty i dlaczego warto mieć je w szafie?

Marzą ci się wygodne i charakterne, zimowe buty? Workery damskie będą strzałem w dziesiątkę. Nie tylko dodają stylizacjom pazura, ale przede wszystkim – są gwarancją komfortu noszenia, nawet w mroźne dni, w trakcie opadów deszczu czy śniegu. Ich nazwa nie jest przypadkowa. Workery (od ang. "work" – praca) pierwotnie były dedykowane robotnikom do pracy fizycznej, często w trudnych warunkach pogodowych, stąd ich charakterystyczny wygląd. Z czasem zainspirowały projektantów mody, by dziś być stałym elementem jesienno-zimowych trendów.

Workery damskie to buty z wysoką, sznurowaną cholewką, sięgającą najczęściej za kostkę lub do połowy łydki. Mają grube, solidne podeszwy z bieżnikiem, dzięki czemu zapewniają dobrą przyczepność na każdym rodzaju nawierzchni. W tych butach możesz w pełni swobodnie przemierzać chodniki, gdy pada deszcz czy temperatury za oknem spadają poniżej zera.

Jakie workery damskie wybrać? Te modele są wygodne i ponadczasowe

Workery to bez wątpienia jedne z najwygodniejszych butów na zimę. Pytanie tylko – jakie wybrać? Zdecydowanie najtrwalsze będą skórzane, które łatwo wyczyścić i zaimpregnować. Jeśli marzniesz w stopy, postaw na workery ocieplane. Te z futerkiem lub polarem w środku zapobiegną utracie ciepła i zdadzą egzamin nawet w mroźne dni. Poza tym dopasuj workery do tego, co skrywa twoja szafa. Najbardziej uniwersalne i ponadczasowe będą modele w stonowanych kolorach: czerni, ciemnym brązie i beżu. Jak je nosić?

W roli głównej: workery damskie – jak nosić te buty zimą?

Workery damskie dobrze sprawdzą się zarówno w codziennych, jak i bardziej eleganckich stylizacjach. Z powodzeniem możesz nosić je do sukienki, spódnicy, spodni czy leginsów. Pasują do wielu okryć wierzchnich, między innymi wełnianego płaszcza, puchowej kurtki, czy kożucha o kroju kurtki pilotki. Szukasz pomysłu na to, do czego nosić workery damskie? Sprawdź koniecznie poniższe inspiracje.

Czarne workery damskie – do czego nosić te modne buty?

Czarne workery damskie to buty pasujące niemalże do wszystkiego. Śmiało możesz nosić je do sukienki, zarówno tej zwiewnej w wersji boho, jak i bardzo kobiecej, ciepłej sukienki dzianinowej. Tę drugą opcję wybiera między innymi Katarzyna Cichopek. Aktorka buty w rockowym stylu połączyła z klasyczną midi. Całość wygląda jednocześnie elegancko i z charakterem. Do takiego zestawu wystarczy dodać wełniany płaszcz lub krótką kurtkę.

Katarzyna Cichopek zimą wybiera workery © Instagram.com, katarzynacichopek

Workery i spódnica – to połączenie pokochały Polki

Botki workery dobrze komponują się również ze spódnicami. Możesz dobrać do nich plisowaną midi, ale też krótką spódniczkę do połowy uda, dokładnie tak jak Ewa Kasprzyk. Aktorka do tego połączenia dodała klasyczną koszulę, ale równie dobrze sprawdzi się tutaj sweter. Całość możesz uzupełnić ciepłym, wełnianym płaszczem.

Jak stylizować beżowe workery damskie? Znamy odpowiedź

Nie tylko czarne workery damskie będą niezwykle uniwersalne. W swojej szafie warto mieć również model w odcieniu beżu. Na taki postawiła ostatnio Katarzyna Cichopek. Aktorka nosi beżowe workery w najmodniejszym stylu – z dzianinowym kompletem tej samej tonacji. Możesz się zainspirować.

