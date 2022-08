Modna sukienka na jesień: skórzana, w kwiaty, a może dzianinowa? Przegląd topowych modeli na ten sezon

Skórzana sukienka na jesień – tegoroczny must have jest już dostępny w sieciówkach!

Rita Ora, Jessica Alba, Kourtney Kardashian czy Julia Fox to tylko kilka z tysięcy fanek skórzanych sukienek. Jeśli do tej pory nie dawałaś im szansy, to nadchodząca jesień jest najlepszym momentem, aby to zmienić i nosić model wykonany zarówno z naturalnej, jak i syntetycznej skóry na każdą możliwą okazję. W szczególności polecamy Ci klasyk, czyli czarną sukienkę skórzaną, którą warto zestawiać z motocyklowymi botkami.