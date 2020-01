WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne modne fryzury Joanna Kobylańska 2 godziny temu Modne fryzury w 2020 roku. Inspiracje i modne cięcia nadchodzącego sezonu Wraz z rozpoczęciem nowego roku kalendarzowego, zaczął się także nowy sezon w modzie. Ze względu na trwający karnawał, warto pomyśleć o odświeżeniu fryzury lub całkowitej metamorfozie. W 2020 roku modne fryzury będą w pewnym stopniu nawiązywać do mijających trendów, ale nie tylko, ponieważ w zbliżającym się sezonie do łask powrócą zapomniane uczesania. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Modną fryzurą wciąż pozostaje bob i long bob (iStock.com, Fot: JNemchinova) Modne fryzury w 2020 roku są dostosowane do potrzeb praktycznie wszystkich kobiet. Dopasowanie upięcia albo cięcia włosów pozwolą na piękną przemianę i podkreślą każdą urodę. Uczesanie pasm nie jest takie trudne, jak możesz początkowo myśleć, bo liczy się twój komfort i chęć zmiany. Jeśli wciąż się wahasz nad nową fryzurą, niech poniższe propozycje będą dla ciebie inspiracją. Modne fryzury w 2020 roku – wszystkie wersje grzywki Wciąż w modzie pozostają wszelkie rodzaje grzywki, które bez problemu dopasujesz do swojej twarzy. Jednym z najbardziej trendy wersji jest grzywka lekko wywinięta na boki, czyli taka, która sprawia wrażenie delikatnej zasłony na czoło. Nowoczesna grzywka w modnych fryzurach nie musi być klasycznie cięta oraz wymodelowana, im więcej zadziorności, tym lepiej. Uniwersalna grzywka doskonale sprawdzi się przy każdym kształcie twarzy, więc możesz śmiało wybrać ją właśnie dla siebie. Pamiętaj, że lekkie cięcie ożywi każdą fryzurę oraz odmłodzi rysy twarzy. Modne fryzury w 2020 roku – nowa odsłona boba W nadchodzących trendach związanych z modnymi fryzurami w 2020 roku, klasyczny bob wciąż pozostaje popularnym uczesaniem. Jednak odnajdziesz także wariant z dłuższym przodem, czyli long bob – idealny wybór, gdy nie chcesz nadto tracić długości, a jednocześnie chcesz odświeżyć fryzurę. Przedłużany paź pasuje do każdego kształtu twarzy, zarówno przy prostych, jak falowanych włosach. Long bob to znana wszystkim wersja i zarazem bardzo lubiana, więc śmiało pomyśl o takim cięciu na swoich włosach. Modne fryzury w 2020 roku – mocne zaczesanie Po raz kolejny w trendach na 2020 rok ujawnia się powrót do dawnych i modnych fryzur. Tym razem bardzo ciekawą propozycją są nawiązania do lat 80. XX wieku, gdy królowały natapirowane włosy zaczesane na bok. Na szczęście nie musisz tapirować swoich pasm, wystarczy, że subtelnie je zakręcisz albo pofalujesz, a następnie z boku podepniesz wyrazistymi spinkami lub klamerkami. Całość pięknie zaprezentuje się, gdy dodatkowo uniesiesz nieco grzywkę lub pasma okalające twarz. Uzyskasz tym sposobem bardzo modną fryzurę, która nie wymaga trudnego układania. Odsłaniając szyję, kark oraz czoło, dodasz seksapilu swojej stylizacji. Modne fryzury w 2020 roku – nierówne fale Sprężynki we włosach nie są na topie, tak jak niegdyś, ponieważ coraz częściej wielu stylistów fryzur rekomenduje lżejsze i bardziej dziewczęce fale. Jeśli jesteś posiadaczką długich włosów, taka modna fryzura jest właśnie dla ciebie. Nakręcając pasma na duże wałki zyskasz więcej objętości zarówno przy twarzy, jak i na całej długości kosmyków. Efekt tzw. mokrej Włoszki to kolejny atut tej dziewczęcej odsłony falowanych włosów. Jeśli nie chcesz obcinać włosów lub przechodzić radykalnej metamorfozy, postaw na kobiece fale, które są nowoczesnym wydaniem modnej fryzury w 2020 roku. Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne