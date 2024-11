Mogli robić z nią, co chcieli. Performance Abramović szokuje do dziś

Marina Abramović urodziła się w Jugosławii 30 listopada 1946 roku. Dziś pozostaje ikoną współczesnego performance’u, inspirując kolejne pokolenia artystów do przesuwania granic tego, co jest możliwe w sztuce.

Jej dzieła nie tylko zachwycają i szokują, ale także służą jako głęboka analiza ludzkiego zachowania . Abramović zasłynęła dzięki kontrowersyjnym projektom, które na zawsze zmieniły odbiór performance’u w sztuce współczesnej. Pokazała, że sztuka może być narzędziem do refleksji nad kondycją ludzkości i wyzwalania skrajnych emocji u uczestników i widzów.

Marina Abramović pozwoliła widzom na zupełną dowolność, określając swoje ciało mianem obiektu, którym mogą dowolnie manipulować. Pierwsza godzina performance’u przebiegła spokojnie , nikt nie odważył się podejść do artystki. Dopiero po pewnym czasie widzowie zaczęli wykorzystywać dostępne przybory.

Ktoś połaskotał ją piórkiem, ktoś inny podarował różę. Ale z biegiem godzin zachowania publiczności zaczęły przybierać agresywny charakter. Artystka została spoliczkowana, pozbawiona ubrań, a jej włosy zostały obcięte. Jeden z uczestników zaszedł nawet na tyle daleko, że zranił ją nożem, a inni przyłożyli jej do skroni naładowany pistolet.

Drugim znanym dziełem Mariny Abramović był performance "Artystka obecna", który odbył się w 2010 roku w nowojorskim Museum of Modern Art. W tym projekcie artystka przez osiem godzin dziennie siedziała nieruchomo przy stole, naprzeciwko ludzi, którzy mogli do niej podejść i nawiązać kontakt wzrokowy.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!