"On to lubi". Wie, jak zadowolić 20 lat starszego męża

Zaskakuję mojego męża co jakiś czas. Nowym kolorem włosów i nowymi wcieleniami. Myślę, że on to lubi, mimo że się przed tym broni. Mówi: poczekaj, daj mi chwilę, muszę się oswoić. Wiem, że potrzebuje tego czasu, ale widzę, że oczka mu się do mnie świecą i chyba to na tym polega - zdradziła artystka w rozmowie z Plejadą.