"Mój mąż kupił surogatce samochód". Kobieta nie wie, co ma o tym myśleć

Jedna z internautek podzieliła się za pomocą popularnego serwisu Reddit zmartwieniem dotyczącym męża i ich surogatki. Jak się okazuje, kupił on kobiecie, tłumacząc to "bezpieczeństwem dziecka", samochód za ponad 50 tys. zł. Nie powiedział o tym jednak żonie. Ona nie wie, co ma o tym myśleć.