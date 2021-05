"Mój partner traktuje mnie, jak inkubator". Seksuolog: może mieć syndrom madonny i ladacznicy

– Taki mężczyzna dzieli sobie kobiety na dwie grupy. Pierwsza z nich to takie, o które trzeba zabiegać, ale w taki delikatny, rycerski sposób. Troszczyć się o nie, uwodzić intelektem – to są madonny, które się szanuje i wielbi. Z kolei druga grupa to ladacznice, charakteryzują się np. czerwonym, wyzywającym strojem. Mają wysokie szpilki, mocny makijaż, są energetyczne, mają duży biust, iskierki w oczach itd. Mężczyzna uważa, że z tymi kobietami nie trzeba się obchodzić delikatnie. One w mniemaniu mężczyzny lubią ostry seks, gadżety erotyczne, seks w samochodzie, w windzie i w naturze. Madonna natomiast chce kochać się po ciemku, z czułością, rzekomo interesuje ją wyłącznie waniliowy seks. A tymczasem o madonnę w ciąży trzeba dodatkowo dbać, a seks mógłby sprawić jej ból, spowodować, że coś jej się stanie – wyjaśnia Andrzej Gryżewski.