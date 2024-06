Monika Chwajoł cała w koronkach. Pokazała zdjęcia z imprezy

Ostatnio pochwaliła się zdjęciami z imprezy, na której bawiła się w weekend. Chwajoł, znana z zamiłowania do odważnych stylizacji, także i tym razem postanowiła wyeksponować swoją figurę.

Stylizacja celebrytki wyjątkowo przypadła do gustu jej obserwatorom, którzy nie szczędzili jej komplementów w komentarzach. "Królowa jest tylko jedna i to właśnie jest Monia" - napisał jeden z fanów, nawiązując do wspomnianego programu z udziałem Chwajoł.