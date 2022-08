Monika Miller pokazała zdjęcie po przeszczepie włosów. Wygląda zupełnie inaczej

– Trzy dni później mogłam zdjąć bandaż. To po to, by moja głowa nie spuchła za bardzo i żeby żadna z włożonych cebulek – które były wkładane przez cztery godziny – nie wypadła. (…) Włosy rosną, pomimo tego, że na pierwszy rzut oka nie widać takiej różnicy, to zdjęcia mówią same za siebie. Włosy są grube i bardzo dobrze widoczne – podsumowała.