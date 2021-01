Monika Mrozowska czeka na poród. To ciąża podwyższonego ryzyka

Monika Mrozowska jest w czwartej ciąży. Aktorka długo zwlekała z ogłoszeniem tej dobrej nowiny. Przez wiele miesięcy skrzętnie ukrywała błogosławiony stan. Na jej profilach w mediach społecznościowych nie dało się dostrzec zaokrąglonego brzucha, ponieważ Monika wybierała takie kadry lub pozy, które go zakrywały.

"Tam w środku siedzi... Lucek. Mówimy na niego #luckyluck, bo przy całej masie dziwnych rzeczy, która wydarzyła się w zeszłym roku ( i jak widać ma kontynuację w obecnym ) on ma być czystym szczęściem" - napisała w jednym z wpisów Mrozowska.

Skoro termin porodu zbliża się już wielkimi krokami, Monika Mrozowska postanowiła udzielić wywiadu magazynowi "Party", w którym podsumowała ostatnie dziewięć miesięcy. Wyznała, że musiała być pod stałą opieką lekarza, by mieć pewność, że dziecko prawidłowo się rozwija.

"Na każdej wizycie pan doktor uspakajał mnie, że wyniki mogą wyjść raz lepsze, raz gorsze, podobnie jak obraz USG, ale muszę pracować nad tym, żeby bez względu na wszystko zachować spokój. A to bywało trudne. Pomagała mi świadomość, że jestem pod doskonałą opieką. Różne rzeczy mogły się wydarzyć, bo była to ciąża podwyższonego ryzyka, dlatego niemal do samego końca nie chciałam o niej rozmawiać" - powiedziała Mrozowska w "Party".