Monika Mrozowska jest w ciąży. Jej były mąż także ułożył sobie życie

"Jestem w ciąży. Połowę tego 'błogosławionego stanu' udało mi się spędzić we względnym spokoju. Pracując i odpoczywając. Jestem szczęśliwa, zdrowa" – napisała na Instagramie Monika Mrozowska, okraszając ten wpis pięknymi zdjęciami, które zrobiła jej najstarsza córka Karolina. Nastolatka jest jednym z owoców małżeństwa aktorki z Maciejem Szaciłłą.

Monika Mrozowska – ciąża

Jako młoda kobieta wyszła za mąż za Macieja Szaciłłę i chętnie pojawiała się z nim na tzw. ściankach. Kiedy po 10 latach doszło do rozstania, kolorowa prasa zaczęła szukać powodów. Mrozowska związała się z operatorem "Dzień Dobry TVN" i zdecydowała się rozwieść z Szaciłłą. Bardzo to przeżywał i miał żal do matki swoich córek. Koniec końców też znalazł szczęście.