Monika Olejnik o Kindze Dudzie. "Czy mamy swoją Ivankę?"

Monika Olejnik stylizacja na jesień 2020

Teraz dziennikarka opublikowała fotografię jesiennej stylizacji. Po raz kolejny udowodniła, że moda jest jej bliska. Wybrała czarny płaszcz, który wpisuje się w trendy na jesień 2020. Do niego włożyła dżinsy o prostej nogawce. Stylizację uzupełnia o mokasyny na grubej podeszwie, które również zaliczają się do najgorętszych trendów nadchodzącego sezonu oraz kapelusz z małym rondem. Nie mogło też zabraknąć okularów przeciwsłonecznych, które Olejnik uwielbia.

Monika Olejnik o Kindze Dudzie

Monika Olejnik na co dzień zajmuje się publicystyką. Co sądzi na temat decyzji Andrzeja Dudy? "Kinga Duda została doradczynią społeczną prezydenta. Czy mamy swoją Ivankę? Ciekawe co doradzi tacie w sprawie zwierząt futerkowych, związków partnerskich, LGBT, etc."- odpowiedziała.