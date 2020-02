Monika Zamachowska oburzona działaniami TVP. "Nie rozumiem tego, co się w tej chwili dzieje"

Telewizja Polska wprawiła wielu Polaków w osłupienie za sprawą materiału na temat Kingi Rusin. Inna dziennikarka, Monika Zamachowska, która była przez wiele lat związana z TVP, nie kryje zaskoczenia standardami, które są obecnie w tej stacji.

Co prawda dziennikarka nie chciała powiedzieć, co konkretnie uważa na temat materiału dotyczącego jej koleżanki po fachu, ale dosadnie odniosła się do nowych standardów w TVP.

"Ja nie rozumiem tego, co się w tej chwili dzieje w Telewizji Polskiej. To jest moja telewizja, miejsce, w którym spędziłam 25 lat, i podstawą działania Telewizji Polskiej zawsze była rzetelność, sumienność, sprawdzanie źródeł. Nigdy nie było spekulacyjno-insynuacyjnych materiałów" – powiedziała w rozmowie z portalem Jastrząb Post. "To, że się tam nie najlepiej dzieje, to chyba nie potrzeba mojej opinii, żeby ktoś to zauważył" – dodała.