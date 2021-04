"Morderca". Tak o byłym senatorze PiS napisała jedna z "wdów smoleńskich"

Krystyna Łuczak-Surówka wielu znana przede wszystkim jako "wdowa smoleńska" po oficerze BOR Jacku Surówce, zabrała głos w sprawie Waldemara B., byłego senatora PiS, który przywiązanego psa, ciągnął za samochodem. Kobieta nie przebierała w słowach.

Krystyna Łuczak-Surówka na swoim profilu na Facebooku wyraziła nadzieję, że były senator stanie przed wymiarem sprawiedliwości i zostanie należycie osądzony. Jednocześnie kobieta nie ma złudzeń co do tego, jak były senator PIS zostanie potraktowany przez przedstawicieli kościoła.

- Zapewne jutro i w niedziele pójdzie do kościoła, a ksiądz koszyczek mu poświęci, z otwartymi ramionami przyjmując...Oby sprawa trafiła do sądu, gdzie dowody (dziękuje osobie, która mimo nerwów nagrała) przemówią, nie pozostawiając złudzeń, co to za człowiek. Morderca, mówiąc wprost – napisała wdowa.

Waldemar B. przywiązał psa do haka w samochodzie

Waldemar B. został zatrzymany ws. znęcania się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem. Mężczyzna przywiązał psa do haka samochodu i ruszył.

Wstrząsające nagranie otrzymała policja w Kościerzynie. Na filmie widać, jak pies przywiązany do samochodu biegnie za nim i nagle upada. Zwierzę przywiązane sznurkiem ciągnięte jest po jezdni.

Portal kościerzyna.naszemiasto.pl ustalił, że do tej przerażającej sytuacji doszło 30 marca w okolicach miejscowości Rekownica. W tej sprawie zatrzymano Waldemara B. - byłego senator PiS. Rozgłośnia przekazała również, że mężczyźnie grozi 5 lat więzienia.

- W czwartek mężczyzna podejrzewany o znęcanie się nad psem został zatrzymany przez funkcjonariuszy. Obecnie trwają w tej sprawie czynności - cytuje słowa p.o. oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie Dominiki Polak portal tvp.info.

Komentarze podejrzanego i rzecznika PIS

Do zarzutów odniósł się sam podejrzany.

- Jest to absurd po prostu. Pies wydostał się poza ogrodzenie, szukałem go, odnalazłem i po prostu doprowadziłem go na swoją posesję. Pies biegł, krokiem sobie szedł. Absurdy ludzie piszą, że znęcam się nad psem. - powiedział Interii Waldemar B.

Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych Radosław Fogiel. - Na coś takiego nie ma miejsca wśród cywilizowanych ludzi; liczę na profesjonalne działanie prokuratury i sprawiedliwy wyrok - napisał na Twitterze wicerzecznik PiS.

Waldemar B. w 2015 roku wystartował w wyborach do Senatu z list Prawa i Sprawiedliwości. Uzyskał mandat. W lutym 2018 roku polityk został zawieszony przez Jarosława Kaczyńskiego w prawach członka PiS. Przyczyną tej decyzji było głoszenie przez senatora antysemickich treści.

