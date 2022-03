Mówi o wojnie w Ukrainie na Tinderze. Tak walczy z dezinformacją

Tinder w walce z dezinformacją? Polka ma taki pomysł

Internauci nie poddają się jednak w próbach przekazywania Rosjanom informacji o wojnie w Ukrainie. Mimo że Rosja blokuje dostęp do Facebooka, Twittera czy YouTube’a, pojawiają się kolejne pomysły, jak informować o tym, co naprawdę dzieje się w Ukrainie. Kinga Szostko, przedsiębiorczyni i prezeska fundacji Przedsiębiorcy Pomagają, proponuje wykorzystać do tego celu Tindera.